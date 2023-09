US Open – Novak Djokovic remonte deux sets pour se hisser en 8es de finale En quête d’un 24e titre en Grand Chelem, le Serbe a frôlé l’élimination au 3e tour. Mené deux sets à zéro, il a renversé son compatriote Laslo Djere (ATP 38).

Novak Djokovic a vécu un 3e tour difficile face à Laslo Djere à l’US Open de tennis 2023. AFP

Novak Djokovic a dû remonter un handicap de deux sets face à son compatriote serbe Laslo Djere (ATP 38) pour s'imposer 4-6, 4-6, 6-1, 6-1, 6-3 et se qualifier pour les 8es de finale de l'US Open. Dans une moitié de tableau délestée de nombre de ses têtes de série, le Serbe de 36 ans - assuré de redevenir No 1 mondial à l'issue du tournoi – affrontera dimanche pour une place en quarts le Croate Borna Gojo (105e et issu des qualifications).

«J'ai eu beaucoup de difficultés à trouver la solution. Au début, je n'avais pas beaucoup d'options mais ensuite, j'ai élevé mon niveau. Quand j'ai fait le break dans le troisième set, j'ai compris que j'avais une ouverture», a expliqué le Serbe, qui a avoué que ce match avait été «l'un des plus difficiles» qu'il ait eu à jouer à Flushing Meadows.

Vendredi, face à un très bon Djere qui a crânement joué sa chance, Djokovic a soudain élevé son intensité et sa détermination après avoir perdu les deux premières manches.

«Après le deuxième set, pendant la pause toilettes, je me suis fait un discours de motivation devant un miroir. Il fallait que je parvienne à élever mon niveau. Ça ne fonctionne pas toujours, mais là, ça a fonctionné», a-t-il reconnu. Son adversaire, qui avait mis beaucoup d'énergie dans les deux premiers sets, n'a pas tenu le choc et le «Djoker» a fait cavalier seul dans les trois dernières manches. Il a conclu sur sa seconde balle de match après 3h45 de duel.

«Maintenant, je dois bien me reposer pour que ce corps de 36 ans récupère en vue du prochain tour», a-t-il conclu juste avant de quitter le court Arthur-Ashe.

Djokovic vise un quatrième sacre à l'US Open pour égaler le record absolu de 24 titres du Grand Chelem détenu par Margaret Court.

Les principaux prétendants de sa moitié de tableau qui auraient pu l'empêcher d'atteindre la finale (Holger Rune, Casper Ruud ou encore Stefanos Tsitsipas) ont déjà été éliminés, tandis que dans le haut du tableau, son désormais principal rival Carlos Alcaraz peut encore trouver sur sa route Jannik Sinner, Daniil Medvedev ou Andrey Rublev.

Tiafoe et Fritz au rendez-vous

L'aventure continue aussi pour l'Américain Frances Tiafoe (ATP 10), demi-finaliste l'année dernière, qui a sorti le Français Adrian Mannarino (ATP 35) 4-6, 6-2, 6-3 , 7-6 (8-6). Après avoir laissé échapper le premier set, Tiafoe - poussé par le public - a pris les choses en main sur le court Louis-Armstrong, remportant notamment sept jeux d'affilée pour se détacher.

L’autre outsider américain, Taylor Fritz (ATP 9), n'a fait qu'une bouchée du jeune Tchèque Jakub Mensik (17 ans et issu des qualifications) 6-1, 6-2, 6-0 et affrontera pour une place en quarts la sensation Dominic Stricker.

Swiatek expéditive

Dans le tableau féminin, la No 1 mondiale et tenante du titre, Iga Swiatek, s'est montrée impitoyable avec sa meilleure amie Kaja Juvan (WTA 145), corrigée 6-0, 6-1 au 3e tour à l'issue duquel Elena Rybakina (4e), trahie par son service, a été éliminée. La Slovène, Juvan, 22 ans comme Swiatek, a été totalement étouffée par la puissance, le rythme et la précision de la Polonaise. «C'est certain que mon niveau était élevé, et je n'ai pas commis beaucoup de fautes directes (ndlr: 5)», s'est-elle félicité, avant d’ajouter: «Je suis contente de mon match, de la manière dont j'ai commencé, et de la façon dont je suis restée disciplinée et n'ai pas baissé mon niveau jusqu'à la fin».

Sur sa route pour un cinquième titre du Grand Chelem, la Polonaise sera opposée en 8es de finale à la Lettone Jelena Ostapenko (WTA 21), qui a éliminé l'Américaine Bernarda Pera (73e) 4-6, 6-3, 6-3. Ensuite, ce sera peut être le choc face à Coco Gauff (WTA 6) qui rêve, à 19 ans, de lever son premier trophée d'un Grand Chelem dans son pays après un été brillant marqué par ses titres à Washington et Cincinnati (lors duquel elle s’est imposée contre Swiatek en demi-finales).

Vendredi, l'Américaine a été chahutée par la Belge Elise Mertens (WTA 32) avant de prendre le contrôle de la partie et se qualifier (3-6, 6-3, 6-0). «J'aurais bien aimé gagner en deux sets secs, mais Elise a très bien joué», a reconnu Gauff.

Sa prochaine adversaire sera la Danoise Caroline Wozniacki, qui a poursuivi son beau parcours pour son retour sur un tournoi du Grand Chelem après sa retraite à l'Open d'Australie 2020. La joueuse de 33 ans, revenue sur le circuit après avoir donné naissance à deux enfants, a éliminé l'Américaine Jennifer Brady (4-6, 6-3, 6-1), demi-finaliste à New York en 2020, après avoir battu la Tchèque Petra Kvitova, 11e mondiale, 7-5, 7-6 (7/5) au 2e tour.

Rybakina trébuche

En soirée, la Roumaine Sorana Cirstea (WTA 30) a créé la surprise en battant la No 4 mondiale, Rybakina, 6-3, 6-7 (6/8), 6-4. La Kazakhe, lauréate à Wimbledon l'an dernier et finaliste cette année en Australie, n'a pu s'appuyer sur son énorme service. Son arme fatale s'est même franchement enrayée (trois aces pour quatre doubles fautes) et elle a concédé six fois sa mise en jeu.

«C'est une très grande joueuse, ce n'est pas pour rien qu'elle est No 4 mondiale. Mais j'ai tout donné et je pense mériter cette victoire», a commenté Cirstea, qui n'avait jamais dépassé le 3e tour à Flushing Meadows et affrontera pour une place en quarts Belinda Bencic, tombeuse de la Chinoise Lin Zhu.

