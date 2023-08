US Open – Exploit de Stricker qui sort Tsitsipas à l’US Open Le Bernois de 21 ans a vécu le plus grand moment de sa jeune carrière mercredi, au 2e tour de l’US Open, en éliminant le Grec 7-5 6-7 (2) 6-7 (5) 7-6 (6) 6-3. Jérémy Santallo

Dominic Stricker se retrouve pour la première fois au 3e tour d’un Grand Chelem. Getty Images via AFP

Encore un peu joufflu et au début de sa carrière professionnelle, entamée il y a trois ans, Dominic Stricker en a rougi de bonheur avant d'en tomber à la renverse. Le Bernois de 21 ans s'est offert son plus beau moment à l'US Open, mercredi en milieu d'après-midi sur la côte est, en éliminant une référence du circuit mondial, le Grec Stefanos Tsitsipas (ATP 7), 7-5 6-7 (2) 6-7 (5) 7-6 (6) 6-3. Une vraie promesse d'avenir pour le plus grand espoir du moment du tennis suisse.

Développement suit…

Jérémy Santallo est journaliste au Sport-Center depuis 2018. Spécialiste de basket et de tennis, il s'est rendu quatre fois à Roland-Garros et à deux reprises à Wimbledon. Plus d'infos @jeremy_santallo

