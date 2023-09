US Open – Fin de parcours pour Stan Wawrinka à New York Le Vaudois de 38 ans a pris un set à Jannik Sinner (ATP 6) au 3e tour avant de connaître un coup de mou physique (3-6 6-2 4-6 2-6). Jérémy Santallo

Stan Wawrinka ici lors de sa rencontre du 3e tour à l’US Open contre Jannik Sinner. Getty Images via AFP

Il n’y aura pas de 8es de finale à l’US Open pour Stan Wawrinka, lui qui n’a plus atteint la deuxième semaine d’un tournoi du Grand Chelem depuis plus de trois années et demie et l’Open d’Australie 2020. Samedi après-midi, dans le stade Louis Armstrong, le Vaudois de 38 ans s’est incliné contre plus fort que lui (3-6 6-2 4-6 2-6) en la personne de Jannik Sinner, 6e joueur mondial et lauréat de son premier Masters 1000 cet été à Toronto.

En salle de presse, jeudi, «Stan The Man» avait annoncé la couleur. «Il est vraiment dur à jouer. Il m’a déjà botté les fesses deux fois en début de la saison (ndlr: à Rotterdam 6-1 6-3 et à Indian Wells 6-1 6-4). Bien sûr que je joue mieux depuis. Mais je le vois jouer. Il est en pleine confiance.» Les premières minutes de ce nouveau duel ont donné raison au triple vainqueur en Grand Chelem. À 1-1, Sinner a sauvé une balle de break en prenant toutes les lignes du court. Il a pris le service de son adversaire en milieu de set puis s’est montré vigilant au filet, à 5-3. Pour n’avoir ne serait-ce que l’ombre d’une chance, Wawrinka allait devoir se réinventer.

Après avoir échangé quelques mots avec son entraîneur Magnus Norman, «Stanimal» a fait un bond dans le terrain et pris la balle plus tôt. Une prise de risques maximale qui lui a permis de ravir le service de Sinner dès l’entame de la seconde manche. Plus incisif, l’ex-No 3 mondial a fait la course en tête et comme par magie, son bras s’est relâché et les points gagnants ont défilé. Un petit exploit lorsque l’on sait qu’en face, il y avait l’un des meilleurs jeunes joueurs du monde (22 ans), celui qui avait poussé le tenant du titre Carlos Alcaraz dans ses ultimes retranchements dans le Arthur Ashe à la même époque l’année passée.

Ce sommet d’intensité, Wawrinka aura pu le tenir l’espace d’un set. Parce que dès le début du troisième, le vétéran de Saint-Barthélemy a quelque peu explosé, concédant le break après deux erreurs directes et une double faute à 1-1. Au mental, avec le soutien de la foule, il est revenu à 4-4, bien aidé par un Sinner tout à coup plus approximatif. Mais le protégé de Darren Cahill a tout de suite repris l’ascendant pour ne plus jamais le lâcher.

Il est donc l’heure de quitter New York pour Stan Wawrinka. Mais entre ces trois matches à Cincinnati et les trois tours à l’US Open, sa tournée américaine aura été tout sauf ridicule. Classé au 232e rang mondial lors de son retour à la compétition après deux opérations au pied gauche, en mars 2022, il sera à nouveau un joueur du top 40 à la fin des débats à Flushing Meadows. Et ça, c’est déjà une belle victoire.

