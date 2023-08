US Open – La positive attitude de Stan Wawrinka, qualifié pour le 3e tour Pas dans son plus grand jour jeudi, le Vaudois de 38 ans a dompté à l’usure le fougueux argentin Tomas Martin Etcheverry (7-6 6-7 6-3 6-2). Jérémy Santallo

Stan Wawrinka lors de sa rencontre du 2e tour à l’US Open jeudi, contre Tomas Martin Etcheverry. Getty Images

Son bonheur d’être encore là, à 38 ans et 5 mois – joueur le plus vieux du tableau principal –, à évoluer sur les plus grandes scènes et dans un tournoi qui l’a fait roi en 2016, se lit sur son visage. Il y a eu des erreurs mais des sourires complices avec son coach Magnus Norman et des spectateurs du premier rang. Des bras qui se lèvent et des poings qui se serrent pour jouer avec la foule. Jusqu’à la délivrance de 19h05, heure new-yorkaise, et un doigt sur la tempe de circonstance. Après 3h39 de jeu, Stan Wawrinka venait de se défaire des griffes de l’Argentin Tomas Martin Etcheverry, 34e joueur mondial, 7-6 (6) 6-7 (7) 6-3 6-2.

«C'est peut-être le joueur le plus difficile à battre lorsqu’il est de bonne humeur. Mais il peut aussi être assez lunatique quand ça ne va pas», disait son entraîneur suédois à la SRF en début de tournoi. Jeudi, sur le court No 17 de Flushing Meadows, le Vaudois aurait bien eu de quoi connaître quelques sautes d’humeur. Pendant deux sets, sa première balle de service n’a été que trop rarement au rendez-vous (48%) et il a commis la bagatelle de 37 fautes directes. Après avoir remporté la première manche au jeu décisif, d’un revers frappé le long de la ligne sur sa troisième balle de set, «Stan The Man» a lâché la deuxième, alors qu’il était mené 3-5, lors d’un nouveau tie-break qui s’est joué dans un mouchoir de poche.

On jouait à ce moment-là depuis 2h17 dans ce remake du 2 tour de Wimbledon contre Etcheverry – victoire en 4 sets de Wawrinka – , mais c’est le jeune argentin de 24 ans qui a connu la première vraie baisse de régime. À 3-2 dans le 3e set, le quart de finaliste à Roland-Garros ce printemps a fait trois fautes en coup droit et posé une volée horrible. Et au début du 4e, c’est son coup droit décroisé qui l’a lâché dès le premier jeu. Pendant ce temps-là, le triple vainqueur en Grand Chelem s’est montré solide comme du temps de ses plus années. Voilà l’ex-No 3 mondial en 16es de finale de l’US Open face à l’Italien Jannik Sinner (6e), qui avait poussé le tenant du titre Carlos Alcaraz dans un thriller légendaire l’année passée. Le défi est immense mais avec sa positive attitude, qui sait?

Jérémy Santallo est journaliste à Sport-Center depuis 2018. Spécialiste de basket et de tennis, il s'est rendu quatre fois à Roland-Garros et à deux reprises à Wimbledon. Plus d'infos @jeremy_santallo

