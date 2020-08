Voyages en avion – Vacances gâchées à cause d’un QR code Une Genevoise qui partait de Genève pour Mykonos s’est vu refuser l’accès à son avion. Elle est remontée contre la compagnie Easyjet. Xavier Lafargue

«Comme toutes les compagnies aériennes, Easyjet doit, à la demande des autorités grecques, s’assurer que tous les passagers arrivant en Grèce peuvent présenter les documents de voyage nécessaires et dûment complétés». TDG/DR

Ah, Mykonos! Son soleil, ses plages… Et ses discothèques. On aime, ou pas. Reste que la petite île des Cyclades est une destination prisée de nombreux vacanciers. Patricia, une Genevoise, pensait y passer un agréable séjour d’une semaine avec une amie. Vol et hôtel réservés, valises bouclées, départ ce mardi 25 août, à l’aube. C’était compter sans une formalité, un satané QR code (sorte de code-barres carré) qui, à la dernière minute, a tout gâché. Elle raconte.