Vaccin

Un acte de solidarité collective

La pandémie de la Covid-19 nous impose de vivre avec des restrictions depuis de nombreux mois. À ce sujet, j’aimerais préciser que, dans nos pays, c’est la dangerosité du virus qui impose à ceux qui nous gouvernent de prendre des décisions visant à restreindre les contacts.

Les limitations visent à protéger notre santé et pas à nous emm… On constate, chez nous comme à l’étranger, que les autorités sont critiquées par une minorité bruyante. Seul le vaccin nous permettra de retrouver d’ici à quelques mois une vie normale. Il est chaleureusement recommandé par l’ensemble de la communauté scientifique mondiale. Mais la vaccination nécessite du temps. C’est pourquoi il faut continuer à respecter le mantra «mains, distance et masque». Pour faire bonne mesure, ajoutons, l’activité physique, une alimentation saine et, durant l’hiver, un supplément de vitamine D.