Courrier des lecteurs 12 janvier – Vaccin, cyclisme, La Tour-de-Peilz 24h/lecteurs

Vaccin

La critique est facile, mais l’art est difficile

À propos de l’article intitulé «La Suisse traîne à vacciner et les critiques pleuvent» («24 heures» du 4 janvier 2021).

M. Philippe Nantermod fait partie des nombreuses personnes qui savent. Sur à peu près tout, avant les autres et mieux que les autres. Un conseiller national n’est pas forcément un spécialiste en épidémiologie et vaccinologie. Pour les «Yaka» et «Faukon» tout est simple et facile. La Suisse, comme le reste de la planète, est confrontée à la pire pandémie depuis la grippe espagnole en 1919. Heureusement nous sommes encore en démocratie. Ce qui n’est pas le cas en Chine, Russie et même Israël où le gouvernement et son armée ne demandent pas l’avis des citoyens. M. Nantermod sait pertinemment que le parlement a approuvé les procédures utilisées. On vaccine en Suisse maintenant plusieurs milliers de personnes par semaine. Cela ira grandissant.