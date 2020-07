Covid-19 – Vaccin de Moderna: vers la phase finale de l’essai clinique À partir du 27 juillet et jusqu’au 27 octobre, 30’000 personnes participeront à la dernière phase de l’essai clinique du vaccin de Moderna.

La biotech américaine Moderna a annoncé mardi qu’elle entrerait le 27 juillet dans la phase finale de ses essais cliniques pour un vaccin contre le Covid-19, devenant la première compagnie dans le monde à parvenir à cette étape.

30’000 personnes participeront à cette phase déterminante aux États-Unis; la moitié d’entre elles recevront une dose de 100 microgrammes, les autres un placebo. Le but premier de cet essai sera de prévenir tout symptôme du Covid-19. Ses objectifs secondaires incluent la prévention d’une infection par le SARS-CoV-2. Cette étude devrait durer jusqu’au 27 octobre.

L’annonce place Moderna en tête de la course mondiale pour un vaccin contre cette maladie qui a infecté plus de 13 millions de personnes dans le monde et fait plus de 570’000 morts. Les scientifiques avertissent toutefois que les premiers vaccins à arriver sur le marché ne sont pas nécessairement les plus efficaces ou les plus sûrs.

La technologie de Moderna, fondée sur l’ARN messager, vise à donner au corps les informations génétiques nécessaires pour déclencher préventivement la protection contre le coronavirus.

( AFP/NXP )