La tentation du privilège – Vaccin: les sportifs peuvent-ils être prioritaire? La perspective d’un retour à la normale pousse le monde du sport à envisager une priorité pour les athlètes. Des passe-droits qui révoltent. Florian Müller

Tadej Pogacar, vainqueur du dernier Tour de France, a été parmi les premiers sportifs vaccinés. PhotoFizza/UAE Team Emirates

En rang d’oignons, et tout sourire, les coureurs d’UAE Cycling Team se sont fait vacciner contre la Covid-19 la semaine passée. 27 coureurs et 32 membres du staff ont reçu une première dose, après avoir été placés sur une liste prioritaire par les Émirats arabes unis. «Nous sommes reconnaissants envers la nation et ses dirigeants d’avoir permis à notre équipe de bientôt pouvoir retrouver une forme de normalité», s’est réjoui Mauro Gianetti, le directeur suisse de l’écurie du golfe.

Parmi les heureux élus, notamment, Tadej Pogacar, vainqueur du dernier Tour de France et de ce premier tour de force. Fini les quarantaines à répétition, comme celles qui avaient vu ces mêmes coureurs confinés durant trois semaines dans une chambre d’hôtel, ou encore les restrictions de voyages: désormais l’équipe tout entière pourra retrouver une forme de normalité dans son quotidien, du moins l’espère-t-elle.