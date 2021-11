Lutte contre le Covid-19 – Vaccin obligatoire en Suisse? L’idée paraît séduire

La Suisse devrait-elle songer à rendre la vaccination obligatoire, comme le prévoit l’Autriche? Plus de 900 personnes ont répondu à cette question sur nos plateformes numériques ce vendredi. Le résultat peut surprendre: une majorité claire se dit ouverte à cette idée.

La part des avis favorables atteint ainsi 60,9%, contre 35,4% de «non». Reste 3,7% de participants qui n’ont pas d’avis tranché sur la question. À noter toutefois qu’il s’agit d’un coup de sonde non représentatif et non d’une enquête d’opinion.