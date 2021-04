Vaccination

Des centres aussi à visage humain

À propos de l’article intitulé «Pour une vaccination à visage humain» («24 heures» du 3 avril 2021).

Après deux doubles vaccinations Covid avec mon épouse au Centre de l’Hôpital Riviera-Chablais à Rennaz, je me plais à relever que la vaccination de masse a aussi un visage humain et peut être empreinte d’humanité grâce à la qualité d’accueil, de gentillesse, de disponibilité et d’efficacité des intervenants.

Bernard Longchamp, Les Monts-de-Corsier

Le passeport vaccinal devient réalité

Lors d’un précédent courrier, j’avais déjà attiré l’attention sur une vaccination collective, indispensable pour nous sortir de cette crise et sur un possible certificat de vaccination, comme seul moyen pour nous rendre la liberté. Nous étions alors à la fin de la première vague et nous allions aborder la deuxième.