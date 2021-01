Si la nouveauté du premier semi-confinement a permis de le supporter avec solidarité et abnégation, la période que nous vivons aujourd’hui est toute différente. La multiplication des recommandations données à la population ne les rend plus très lisibles et il y a une lassitude générale de la situation bien compréhensible.

Nous, êtres humains, avons besoin de pouvoir nous rencontrer, échanger de manière directe et non derrière un écran, aller au restaurant, nous évader par une pièce de théâtre ou un cinéma. Pensons aussi aux jeunes dont la formation et les relations humaines sont particulièrement prétéritées en ce moment. Bref, on en a tous marre!

«Nous avons aujourd’hui besoin de perspectives d’avenir.»

Le problème actuel est que nous n’en voyons pas vraiment la fin. Cette situation ne peut plus durer ad vitam æternam et nous avons aujourd’hui besoin de perspectives d’avenir.

La vaccination est LA porte de sortie de cette pandémie: la population a de plus en plus confiance envers ces vaccins et les rendez-vous sont pris d’assaut. À Genève, où les chiffres sont publiés, plus de 108’000 appels ont été effectués sur la hotline téléphonique. Or, la capacité vaccinale n’est pour l’instant pas optimale.

Le canton de Vaud est à la traîne: cela lui a d’ailleurs été reproché par l’Office fédéral de la santé publique qui risque de prendre des mesures de rétorsion. Nos autorités sanitaires doivent se réveiller et arrêter de mettre des chicanes administratives et bureaucratiques à cette campagne de vaccination.

Tous les volontaires pour vacciner, que ce soit les médecins en cabinet, les pharmaciens, les cliniques privées ou encore les centres de santé, doivent pouvoir le faire et cela rapidement. Ces professionnels de la santé sont à même de garantir une sécurité sanitaire indispensable.

Vaccination problématique

Il est également nécessaire de rendre le système de prise de rendez-vous plus simple et accessible, notamment aux personnes âgées et vulnérables. Le président de la Confédération Guy Parmelin a incité voici quelques jours toutes les personnes (qu’elles soient à risque ou non) à prendre rendez-vous pour se faire vacciner: cela n’est clairement pas possible dans le canton de Vaud, seules les personnes à risque pouvant le faire.

Comme l’a dit le professeur Reza Etemad-Sajadi, doyen associé de l’École hôtelière de Lausanne dans un quotidien romand, «il faut surtout accentuer et accélérer drastiquement la vaccination pour les personnes à risque et les plus de 65 ans. Il faut créer une «machine de guerre» logistique et éducative pour vacciner jour et nuit les catégories de population concernées».

Les autorités sanitaires vaudoises n’en prennent pour l’instant pas le chemin: le risque est que la population n’adhère à l’avenir plus aux mesures restrictives que nous vivons, considérant que l’État ne remplit pas sa part du contrat.