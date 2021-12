C’est vous qui le dites 16 décembre - Vaccination, lutte contre la transphobie, Lausanne-Sport

Vaccination

La meilleure option à court terme

Dans les médias, il a été fait mention à plusieurs reprises de report d’opérations non urgentes nécessité par l’augmentation des cas Covid. On peut penser par exemple à la pose d’une poche après une opération et qui ne peut pas être enlevée de suite car il ne s’agit pas d’une intervention vitale ou urgente.

Ou une personne souffrant de la hanche qui doit attendre, à coups d’anti-inflammatoires, que la situation s’améliore. J’en appelle au cœur et à la solidarité de ceux et celles qui refusent le vaccin. Peuvent-ils imaginer ce que c’est que de vivre avec une poche?