C’est vous qui le dites 7 septembre - Vaccination, mariage pour tous, santé

Vaccination

Un manque de cohérence

Personnellement, je ne suis pas contre les vaccins, surtout en cas d’intérêt public prépondérant. Mais, il n’y a pas que le peu de recul scientifique qui m’inquiète. C’est surtout le fait que si vous habitez un pays et qu’on vous propose un vaccin précis, dans un autre pays, celui-ci peut ne pas être considéré comme valable. Ce n’est pas logique.

Ensuite, j’ai pu constater autour de moi de graves problèmes de cohérence. Certains se vantent d’avoir fait les vaccins. Or, ces mêmes personnes – pas encore vaccinées – n’hésitaient pas à se faire la bise. Quand je rappelle ce fait, on me dit: «Ah, mais je fais cela qu’avec la famille.»