C’est vous qui le dites 23 décembre – Vaccination, mobilité, sports d’hiver, climat

Climat

Cas de conscience

Ici, dans les Franches-Montagnes, le ciel est absolument bleu, sans nuage naturel depuis plus d’une semaine. Je précise «naturel», car il est complètement rayé de traces des innombrables avions qui le traversent sans discontinuer.

On n’est pourtant que lundi, et je compte jusqu’à onze avions simultanément, dans tous les sens… Où est la conscience de l’effort à fournir pour limiter le réchauffement climatique?

J’ai beaucoup aimé voyager et, de ce fait, j’ai contribué à ce fameux réchauffement, sans m’en douter car on n’en parlait pas à l’époque. Mais maintenant que je sais combien la consommation d’énergies fossiles l’aggrave encore, je ne prendrai plus jamais l’avion, ni d’autres gros pollueurs, quoi qu’il m’en coûte…