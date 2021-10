C’est vous qui le dites 1er octobre – Vaccination, régies fédérales, initiative sur les soins infirmiers

Vaccination

Le droit de penser différemment

Pas d’inquiétude, je n’ai pas le sentiment d’être complotiste. Je suis vaccinée pour un côté pratique et non par conviction. Je n’ai qu’un exemple qui me vient toujours. J’ai un âge qui me permet de me souvenir du scandale de la thalidomide. Un médicament agréé par le milieu médical. Combien d’enfants ont été touchés? J’en ai connu.

La seule chose que je revendique actuellement, c’est le droit de penser. Il devient interdit d’avoir une opinion différente sans être traité de complotiste. Dans dix ans je ne serai probablement plus là pour connaître le résultat de cette époque. J’espère me tromper et que les séquelles ne seront pas trop difficiles à supporter.