C’est vous qui le dites 09 août - Vaccination, religion, bords de routes, Vevey, société

Vevey

Je ne comprends pas où est le problème

À propos de l’article intitulé «Le bassin du jardin Doret restera à sec tout l’été» («24 heures» du 27 juillet 2021).

À la maison, pour baigner les petits, on ne remplit pas la baignoire, mais on met seulement quelques centimètres d’eau, ou plus, en proportion avec la taille du petiot. Pourquoi on ne pourrait pas remplir le bassin Doret seulement, par exemple, à la moitié de son niveau 2020?

Pour en réduire le niveau d’eau, on pourrait aussi remplir le bas de la cuve avec une belle couche de sable. Il rentrerait ainsi dans la classe «pataugeoire». Ces solutions seraient rapides et pas chères. Et il y en a sûrement d’autres.