C’est vous qui le dites 17 septembre - Vaccination, Vevey, mariage pour tous, initiative 99%

Vaccination

Afin de vivre à nouveau normalement

On le déplorera un peu partout, surtout les éthiciens du café de commerce (nombreux), mais malheureusement, on est dans le retour à la simple logique, sous la pression des circonstances. Seule la vaccination étendue nous sauvera. N’oublions pas que la majorité du peuple suisse, un peu chiche il est vrai (52,3%), est en fait vaccinée depuis peu.

On est en démocratie, et la règle s’applique d’autant plus, malgré la diversité des opinions, perspicaces ou non. Certains se sont mal comportés, revenus de voyage contaminés (par exemple), ont eu un comportement imprudent, etc., et cela est en train de mal tourner, c’est-à-dire de se chroniciser à un niveau élevé de transmission, qui empêche tous de vivre à nouveau «normalement». Donc bravo pour le Conseil fédéral.