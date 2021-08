L’invité - Vaccinés contre non-vaccinés?

À la lecture de la presse et plus encore sur les réseaux sociaux, les Suisses se diviseraient en deux camps: les vaccinés et les antivaccins. Cette présentation simpliste du débat à propos des mesures à prendre contre la pandémie tend naturellement à cliver l’opinion et à en faire une prophétie autoréalisatrice.

Réduire le débat à deux opinions tranchées démontre une volonté d’en découdre et de faire monter la tension. À l’instar de celle des pays voisins, notre société est entrée dans un rapport de force pour politiser à l’extrême un débat de société. Instiller le doute chez les indécis pour se conforter dans sa propre attitude.

«Avoir recours à la contrainte sous quelque forme que ce soit est contreproductif et tend à mener à l’intolérance, voire à la violence.»

La démarche vaccinale a depuis ses débuts entraîné la suspicion. Les grandes campagnes vaccinales contre la variole, la tuberculose ou la poliomyélite ont suscité des controverses et des oppositions tant parmi les professionnels de la santé que dans le public. Les éclairages du passé montrent que le débat autour de ces questions est sain tant qu’il vise à alimenter la connaissance ou à lever les doutes.

Avoir recours à la contrainte sous quelque forme que ce soit est contreproductif et tend à mener à l’intolérance, voire à la violence. C’est pourquoi, tant les responsables politiques que les scientifiques, sont invités à demeurer prudents dans leurs affirmations.

Le vaccin n’est pas la solution à tout. C’est une voie parmi d’autres. Son efficacité n’est pas absolue et qui cherche des exemples d’échec en trouvera. Les incertitudes et les doutes se chargent alors de nourrir un argumentaire destiné à consolider sa propre position ou stratégie.

Dans la situation actuelle, les pétris de certitude ne sont pas la majorité, et de loin sans doute. Les non-vaccinés ne sont pas tous des complotistes ou des négationnistes. À l’opposé, parmi les vaccinés, rares sont ceux qui n’ont pas connu de doute. Dans ces circonstances, dépassionner le débat et désenclaver les camps devient une nécessité, afin que chacun puisse se déterminer en toute connaissance de cause.

Une extension de l’exercice démocratique

Les responsables à tous les niveaux se doivent à la transparence. Des doutes existent parmi les scientifiques. Certains ont été poussés à s’exprimer sans avoir l’expertise pour le faire. Les responsables politiques ont dû rassurer quant à leur capacité à contrôler et à trouver les solutions optimales. L’exercice n’a pas toujours été couronné de succès, alimentant d’autant plus les peurs et la suspicion.

Se forger une opinion dans un tel contexte est difficile et délicat. Mais ce n’est rien d’autre qu’une extension de l’exercice démocratique auquel le citoyen est régulièrement confronté. Il est vrai que les options retenues par chacun peuvent avoir des conséquences immédiates et directes sur sa propre existence. L’exercice est donc d’autant plus redoutable!

