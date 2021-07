Certificat Covid non valable – Vaccinés mais privés de leur vol pour Malte, ils racontent Faute d’accord formel avec l’UE, l’attestation suisse d’immunité n’est pas toujours suffisante pour embarquer. Une famille vaudoise témoigne. Patrick Monay

Le certificat Covid suisse a été délivré à plus de 3,3 millions de personnes vaccinées. Sa reconnaissance par l’Union européenne se fait encore attendre. KEYSTONE/Christian Beutler

La famille Rüegg pensait avoir fait tout juste. Certificats Covid pour les parents, tests PCR négatifs pour leurs deux enfants, billets d’avion et papiers d’identité en règle: le départ en vacances à Malte s’annonçait pour le mieux, samedi dernier, à l’aéroport de Cointrin.

Mais au guichet d’enregistrement d’Air Malta, c’est la douche froide. «L’employée nous a dit que les vaccins Pfizer et Moderna n’étaient pas reconnus par les autorités maltaises, raconte Joëlle Rüegg, dépitée. J’ai eu beau lui montrer nos codes QR et tous nos documents papier, lui préciser que notre deuxième dose remontait à plus d’un mois, rien n’y a fait. Les enfants auraient pu partir, mais pas nous!»