D’oligarque à homme de Dieu – Vadim Novinsky, dit le «fouet de Poutine», est devenu prêtre en Suisse Un oligarque prorusse sanctionné par l’Ukraine refait surface en tant que diacre dans l’église russe de Zurich. Bernhard Odehnal Oliver Zihlmann

Vadim Novinsky filmé dans son église de Zurich le 2 avril. OLHA PETRIC

En face de l’église orthodoxe russe de Zurich, on aperçoit des drapeaux ukrainiens accrochés aux balcons par les voisins. Mais dans l’Église de la Résurrection du Christ, on fait comme si l’invasion russe en Ukraine n’existait pas. On chante, on prie et on lit les messages du patriarche de Moscou Kirill Ier, fidèle serviteur de la politique du Kremlin.