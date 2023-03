Football – Vaduz contraint le Lausanne-Sport au partage des points Peu inspirés offensivement, les Lausannois de Ludovic Magnin n’ont jamais trouvé la solution face à la défense renforcée des Liechtensteinois. André Boschetti

Archie Brown muselé par Sandro Wieser. Symbole d’un match où les Lausannois n’ont pas réussi à percer le verrou liechtensteinois. Keystone

Comme il y a quinze jours contre Bellinzone, le Lausanne-Sport a égaré deux points précieux sur sa pelouse de la Tuilière. Dimanche, c’est un coriace et combatif FC Vaduz qui a réussi à grappiller une unité, qui lui permet de reprendre trois longueurs d’avance sur la lanterne rouge, NE Xamax.

Un changement d’entraîneur est censé, dans un premier temps du moins, bousculer certaines mauvaises habitudes. Et donc provoquer ce fameux choc psychologique. Avec l’arrivée aux commandes de Martin Stocklasa, le FC Vaduz a montré, dimanche, toute cette agressivité et cette envie de lutter pour son maintien qu’il lui ont manqué ces dernières semaines.

Une combativité souvent à la limite de la régularité qui a beaucoup gêné le LS. Notamment lors de dix premières minutes au cours desquelles Custodio et Cie ont souffert de l'engagement de leurs adversaires, qui auraient même pu ouvrir le score lorsque Sutter se jouait de Dabanli dans la surface de réparation lausannoise mais manquait ensuite une frappe plein axe qui finissait dans les bas de Castella (1re).

Première période poussive

Une entame compliquée pour des Vaudois qui prenaient ensuite le contrôle d’un match haché où les actions intéressantes se sont comptées sur les doigts d’une main en première mi-temps. Parmi elles, on notera une interception de Sanches dans les pieds de Gajic. Le milieu offensif de la Tuilière offrait ensuite un ballon en or à Baldé. Seul face à Büchel, le jeune Sénégalais échouait face au gardien liechtensteinois (12e). L’attaquant n’avait pas plus de réussite une minute plus tard lorsque, en bonne position, il écrasait sa volée suite à un corner de Schwizer.

Malgré une nette domination territoriale, le LS ne parvenait que rarement à amener le danger devant le but de Vaduz. C’est donc sur un ballon récupéré à mi-terrain qu’il se procurait sa meilleure opportunité. Sur une ouverture de Custodio, Labeau contrôlait astucieusement le ballon pour adresser un lob parfait. Malheureusement pour le Martiniquais, Fehr pouvait détourner sur sa ligne cette tentative (35e). Cette première mi-temps poussive se concluait sur une petite frayeur lausannoise lorsque Cicek perdait son duel face à Castella (44e).

Après la pause, le LS imprimait enfin un rythme plus élevé. Et mettait davantage de pression sur son adversaire. Sans toutefois trouver une brèche dans la défense renforcée liechtensteinoise. Et lorsque les Vaudois y parvenaient, leurs tentatives manquaient de précision - volée trop enlevée de Custodio (69e) et tête de Labeau (78e), se heurtaient à Büchel - Gaudino (74e) - ou la réussite les fuyait - frappe sur le poteau de Labeau (58e).

LS - Vaduz 0-0 Afficher plus Tuilière. 3550 spectateurs. Arbitre: M. Drmic. LS: Castella; Kablan, Dabanli, Husic (81e Grippo), Brown; Baldé (62e Gaudino), Bernede (81e Turkes), Custodio, Schwizer; Sanches; Labeau. Vaduz: Büchel; Gasser, Xhemajli, Traber; Ulrich (46e Hadzi), Gajic (65e Fosso), Wieser (85e Pepsi), Fehr; Dobras; Cicek (56e Rastoder), Sutter (56e Sasere). Avertissements: 20e Xhemajli, 26e Schwizer, 34e Gajic, 37e Wieser, 38e Dabanli, 64e Fehr, 72e Traber, 89e Gaudino, 94e Kablan.. Notes: LS sans Nanizayamo, Suzuki (suspendus), ni Giger (blessé). Vaduz sans Hasler (suspendu), Djokic, Väyrynen (malades), Rahimi, Iodice ni Lüchinger (blessés).

Stade Lausanne Ouchy renoue avec la victoire Afficher plus Stade Lausanne Ouchy se donne de l’air. L’équipe dirigée par Anthony Braizat s’est imposée sur la plus petite des marges à Bellinzone (0-1) ce dimanche, à l’occasion de la 24e journée de Challenge League, mettant fin à une série de six matches sans victoire en championnat. Zachary Hadji, sur penalty (57e), a inscrit le seul et unique but de la rencontre. Grâce à ces trois points, les Stadistes confortent leur 4e place au classement et reviennent à quatre longueurs du LS.

André Boschetti est journaliste au Sport Center depuis janvier 2018. Auparavant il a été durant 16 ans à la rédaction sportive de 24 heures. Intéressé par tous les sports, il s'occupe principalement de football depuis quatre ans. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.