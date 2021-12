Verdict au Tribunal correctionnel – Vague d’acquittements au procès des braquages en famille Les juges ont rejeté un large pan de l’enquête du Ministère public et de la police. La défense salue une décision «courageuse». Luca Di Stefano

«Les faits ne sont pas établis.» «Le dossier est incomplet.» «Rien n’indique que l’infraction a été commis.» Rarement la lecture publique d’un jugement aura donné lieu à autant d’acquittements. Mercredi matin, les deux frères auteurs des braquages des Cherpines et de l’entrepôt de la même entreprise de sécurité à Vernier ont certes écopé de peines de 6 et 5 ans de prison pour brigandage – «une faute lourde» au dire des juges – mais tout le reste a été balayé par le Tribunal correctionnel.

Car l’affaire ne s’arrêtait pas aux deux attaques à main armée. En se basant sur les écoutes téléphoniques lors des parloirs de la fratrie, l’acte d’accusation du Parquet entraînait une série de proches dans les méfaits des brigands.

Les frères majeurs de la famille, des jumeaux, ont tous deux ont été acquittés mercredi. Pour le premier, accusé d’avoir été présent lors de l’attaque de Plan-les-Ouates, «les indices ne sont pas suffisamment précis. Le risque d’erreur est trop important pour condamner», tranche le président Yves Maurer-Cecchini. Idem pour le second, suspecté d’avoir enterré le butin alors qu’aucune preuve n’a été présentée par le Ministère public.

Les proches tous innocents

La mère des braqueurs a été suspectée d’avoir troublé le travail des autorités judiciaires. Puis une jeune cousine, amie proche de la famille, a été convoquée à la barre pour de prétendus actes d’entrave. Toutes deux ont été pleinement innocentées. Les raisons? Toujours les mêmes: un acte d’accusation reposant uniquement sur des hypothèses.

Au terme de la lecture publique du verdict, mercredi, les deux frères principalement engagés dans les braquages ont donc reçu leur bon de sortie de Champ-Dollon (ils ont déjà effectué plus des deux-tiers de leur peine), les jumeaux sont repartis lavés de toute accusation, tout comme leur mère et leur jeune cousine. Quant au butin, près de 1,5 million et des armes, il reste introuvable à ce jour.

«Cette décision honore la justice genevoise. Elle fait passer un message au Ministère public: il y a des choses qu’on ne peut pas faire.» Me Claudio Fedele, avocat de l’un des jumeaux acquittés

À l’inverse, l’agent de sécurité (ancien ami des frères, grassement payé pour avoir donné «des informations essentielles») prend quant à lui le chemin inverse. Comparaissant libre, il écope d’une peine de 4 ans et demi de prison. En somme, quand les auteurs des braquages quittent leur cellule, lui devra gagner la sienne.

Retrouver une vie tranquille

Au final, ce verdict sonne comme une puissante remise à l’ordre à l’égard de l’enquête de police dirigée par le Ministère public (trois procureurs se sont succédé dans ce dossier). Signe que les juges ont réprouvé les écoutes téléphoniques secrètes, ils ont déploré la rédaction de «résumés» et non des verbatims et appelé à interpréter les rapports «avec prudence». Mais surtout, l’atteinte à la vie privée des détenus et de leurs proches a pesé, à la baisse, dans les peines infligées.

Mercredi, après avoir contesté sévèrement l’utilisation de ces écoutes, les avocats de la défense ne pouvaient que saluer «le courage» des juges. «Cette décision honore la justice genevoise. Elle fait passer un message au Ministère public: il y a des choses qu’on ne peut pas faire. Placer des mouchards dans des parloirs prive le détenu du peu d’intimité qu’il lui reste», déplore Me Claudio Fedele, avocat de l’un des jumeaux innocenté.

Me Guerric Canonica, défenseur du principal braqueur, se livre à la même analyse. Il ajoute: «Quand le Ministère public renvoie en jugement, il faut des preuves.» Car son client, accusé d’une douzaine de chefs d’accusation, n’a finalement été reconnu coupable «que» de brigandage.

Enfin, la vague d’acquittements prononcés en première instance donne lieu, à ce stade, à une série de dédommagements par l’État. Parmi ceux-ci, les jumeaux recevront plusieurs dizaines de milliers de francs pour avoir passé près d’un an en prison de manière «injustifiée». La mère de la fratrie, elle, peut récupérer la maison familiale, saisie au cours de l’enquête. «Désormais, elle n’aspire qu’à retrouver une vie tranquille auprès de ses enfants et de sa petite-fille», souffle Me Alain-Édouard Fischer, son avocat.

