Alerte arnaque – Vague d’appels frauduleux au nom de la Ville de Gland Des inconnus prétendent être mandatés par la Commune, ou par SuisseEnergie, pour installer des énergies renouvelables chez les habitants. Yves Merz

Des sociétés proposent des offres d’installation de pompe à chaleur au nom de la Ville de Gland ou de SuisseEnergie, connus pour leur programme de subventions. © Georges Meyrat/VQH

«Attention aux appels frauduleux liés aux énergies renouvelables». L’avertissement se trouve dans la dernière newsletter de la Ville de Gland et dans les news du site internet de SuisseEnergie, le programme d’encouragement de la Confédération pour les énergies. Le message s’adresse à tout un chacun et se veut préventif.

En substance, la Commune et SuisseEnergie signalent que des inconnus ou des sociétés prétendant être mandatés par elles téléphonent aux gens et proposent une visite à domicile en vue d’installer des panneaux solaires ou des pompes à chaleur. Or, ni SuisseEnergie ni la Ville de Gland n’ont demandé à des entreprises ou à des personnes d’effectuer ce genre d’appels.

«Des entreprises induisent les habitants en erreur… Elles veulent sans doute profiter de la promotion de notre programme de subventions.» Christine Girod, syndique de Gland

«Plusieurs personnes ont prévenu notre Office du développement durable qu’elles avaient reçu ce genre d’appel. Des entreprises induisent les habitants en erreur en déclarant qu’elles sont mandatées par la Commune pour proposer des énergies renouvelables, explique la syndique de Gland, Christine Girod. Elles veulent sans doute profiter de la promotion de notre programme de subventions, comme pour SuisseEnergie.»

La syndique ajoute qu’il n’y a rien de répréhensible et que personne n’a encore été victime de malfaiteurs qui se seraient introduits chez des gens dans l’intention de les détrousser. «Cela dit, c’est malhonnête. Raison pour laquelle nous recommandons aux habitants de nous signaler ces situations. Ensuite, nous pouvons appeler l’entreprise pour leur dire qu’ils ont été repérés.»

De son côté, SuisseEnergie précise que son infoline ne fait que répondre par téléphone ou par courriel aux questions que posent les particuliers. Leurs conseils sont gratuits, ils ne se rendent pas sur place et ne cherchent pas à vendre des produits. En cas de doute, il est conseillé de prendre le nom et l’adresse de l’entreprise, puis de contacter la police.

Yves Merz est journaliste à la rubrique Vaud & Régions depuis 2007. Basé au bureau de Nyon, il couvre l'actualité de la Côte et France voisine. Il a travaillé au journal La Côte et à la Tribune de Genève. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.