Météo – Vague de froid historique aux États-Unis Le Texas doit faire face à des températures avoisinant -12 degrés. Même en Alaska il fait plus chaud… Ailleurs, 700’000 personnes sont privées d’électricité à travers l’Oregon, l’Oklahoma, la Louisiane, le Kentucky et le Mississippi.

Le Texas sous la neige, des températures polaires et des millions d’Américains sans électricité, la vague de froid qui a déjà fait au moins 20 morts selon les médias américains se poursuivait mardi aux États-Unis, où trois personnes sont en outre décédées dans une tornade.

Habitués aux températures douces, les Texans restaient mardi sous le coup d’un thermomètre glacial, qui est tombé jusqu’à -12 degrés Celsius dans leur capitale, Austin, dans la matinée. Soit un plongeon par rapport à la moyenne basse pour février dans cette ville (7,2 degrés) et même en comparaison de la température enregistrée au même moment à Anchorage en… Alaska (-7 degrés).

Pour éviter la surchauffe de tout le système à cause d’un pic de la demande, les compagnies d’électricité enchaînent les coupures partielles depuis ce week-end dans ce grand État du Sud des États-Unis. Plus de 3,5 millions de foyers et de commerces étaient privés de courant mardi soir, selon le site Poweroutage.us.

«C’est beau de voir tout ce blanc mais aussi très dangereux parce que les gens ici ne savent pas conduire» sur la neige, a confié à l’AFP un habitant de Houston, Michael, qui n’a pas voulu donner son nom de famille. «Ils conduisent trop vite.»

Le Sud sous la neige

Le président Joe Biden a signé dimanche une déclaration d’urgence pour le Texas, fournissant une aide fédérale pour compléter les secours locaux.

Dans le Mississippi, les habitants ont découvert au réveil les paysages de cet autre État du Sud couverts de neige et de glace. Les autorités tardaient à dégager les routes dans le Sud où les chasse-neige ne sont pas courants, et d’ordinaire peu utilisés.

Plus d’une vingtaine de décès ont été liés au mauvais temps hivernal selon les médias américains, et les autorités ont exhorté les Américains à la prudence.

«Un air glacial et des vents dangereusement froids vont persister dans les grandes plaines» au cœur des États-Unis «et la vallée du Mississippi jusqu’au milieu de la semaine», a mis en garde mardi le service météorologique national (NWS). «Une nouvelle tempête hivernale va apparaître mardi dans les plaines du Sud», poursuit-il dans un bulletin.

Plus au nord, Chicago était sous une épaisse couche de neige, les riverains tentant de dégager leurs voitures.

Tornades

Le «spectaculaire coup de froid qui a frappé les États-Unis continentaux est lié à la combinaison d’un anticyclone arctique charriant des températures glaciales et d’une dépression très active avec des vagues de précipitations», avait expliqué le NWS lundi.

Outre le Texas, près de 600’000 personnes sont privées d’électricité à travers l’Oregon (nord-ouest), la Louisiane (sud), le Kentucky (centre-est) et la Virginie-Occidentale (est), selon Poweroutage.us.

Ces conditions extrêmes ont provoqué la formation d’au moins quatre tornades, selon le site spécialisé weather.com, dont une s’est abattue en pleine nuit sur le sud-est des États-Unis, en Caroline du Nord, tuant trois personnes et faisant dix blessés.

«Il faudra du temps pour s’en relever», a confié aux journalistes le responsable des services de secours du comté de Brunswick Edward Conrow, en précisant qu’ils ne recherchaient plus de disparus. «Nous avons bien reçu une alerte à la tornade du National Weather Service mais à ce moment-là, la tempête frappait déjà», a-t-il expliqué.

Les responsables du NWS ont été «très surpris par la vitesse avec laquelle la tempête s’est renforcée» et «à cette heure de la nuit» juste avant minuit, «quand la plupart des gens sont chez eux au lit, cela crée une situation très dangereuse».

Arbres arrachés, véhicules et maisons détruites… En tout, une cinquantaine d’habitations ont été endommagées et des câbles électriques coupés, selon les services de secours du comté de Brunswick.

