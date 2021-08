Festival Nox Orae – Vague de romantisme sur le Léman À La Tour-de-Peilz, And Also The Trees jouera sa poésie intemporelle en tête d’affiche de Nox Orae. Plongée dans un groupe culte absolument. Francois Barras

Fondé en 1979 par les frères Justin (g.) et Simon Huw Jones (centre), And Also The Trees n’a jamais baissé pavillon. Il jette l’ancre le 27 août à La Tour-de-Peilz.

La Riviera n’avait plus connu ça depuis 205 ans et les poèmes de Lord Byron pleurant devant la beauté sépulcrale de Chillon et le destin de son prisonnier: un grand shoot de romantisme échevelé, élégiaque, sous la lune pâle et face aux flots noirs du Léman. Et ce sont des Anglais, comme de bien entendu, qui reviennent en flatter la muse. À La Tour-de-Peilz, le festival Nox Orae, «les rivages de la nuit» dans la langue de Virgile, n’aura jamais aussi bien porté son nom que ce vendredi 27 août lorsque montera sur scène And Also The Trees.

Les Lausannois connaissent bien ce groupe. Quelques Lausannois, du moins, pas aussi vieux que Byron mais assez grisonnants pour avoir connu les grandes heures de la Dolce Vita et les inattendues célébrités qu’engendra la scène new wave anglaise au milieu des années 1980, creuset d’audace et de curiosité où il n’était pas interdit de citer en référence Virginia Woolf et The Clash, le Velvet Underground et la peinture préraphaélite. And Also The Trees était de ceux-là, liant aux guitares électriques de l’explosion punk l’utilisation de mandolines et de gilets à jabot, affrontant en reclus depuis son hameau des Midlands rurales les troupes hurlantes du rock britannique, taillant son chemin entre The Cure (dont le batteur Lol Tolhurst produisit son premier album), Nick Cave, Bauhaus et autres Sisters Of Mercy.

«C’est à Lausanne que nous avons eu la première fois l’impression d’être connus.» Simon Huw Jones, chanteur d’And Also The Trees

Sur une basse ronde et ondoyante, des guitares à l’agilité gracieuse et une batterie assez solide pour porter tout le poids de ces tableaux gorgés d’emphase, la voix de Simon Huw Jones, cofondateur du groupe avec son frère Justin, ajoutait son baryton de conteur victorien. Un premier album du même nom en 1984 lance le quartette. Le deuxième en 1986, «Virus Meadow», fait d’And Also The Trees un challenger de taille sur le terrain de la cold wave. Le profil des quatre néoromantiques émerge dans la presse rock, leurs disques trouvent leur public de ville en ville, souvent par bouche-à-oreille.

Et aussi au programme Afficher plus Contre vents et marées, Nox Orae s’accroche aux branchages du jardin Roussy pour revenir les 27 et 28 août après l’année blanche de 2020. Pas si simple: quelques gros noms internationaux de sa 11e édition, dont Stereolab, ont dû déclarer forfait pour cause de contraintes covidiennes. Le rendez-vous de La Tour-de-Peilz, en dehors des sentiers standard de la gaudriole musicale festivalière, s’est recentré en dernière minute autour de quelques jolis noms: le franco-suisse Erik Truffaz, qui jouera en 4tet vendredi avec aussi And Also The Trees, La Jungle, Nâr et les Veveysans de Fomies. Et samedi les nouveaux venus british de Black Midi, tout en déconstruction rock, avec aussi Beak et Phoenician Drive pour virées krautrock, ainsi que Ninos du Brasil et Mr Ray pour electro et pop vapeur. Certificat Covid obligatoire.

«En Angleterre, nous jouions partout où nous pouvions, se souvient le chanteur. Mais c’est à Lausanne que nous avons eu la première fois l’impression d’être connus. C’était l’un de nos premiers concerts sur le continent. Nous étions allés manger dans un restaurant à fromage près de la Dolce Vita, avec les organisateurs du concert. Quand nous sommes sortis, une petite foule de fans attendait sur le trottoir. Ils nous ont applaudis, nous n’en revenions pas. Le concert, le soir, fut génial.» Le groupe reviendra l’année suivante dans le club lausannois pour enregistrer son premier disque live.

À La Tour-de-Peilz, And Also The Trees retrouvera ces spectateurs-là et beaucoup d’autres, fidélisés au gré des décennies par son parcours sans compromission. Les Anglais n’ont pas connu la gloire de Nick Cave mais pas non plus la déchéance ou la fin brutale de nombre de leurs pairs: liés par la musique autant que par le sang, installés en Angleterre pour Justin et à… Genève pour Simon, les frères Jones publient tous les trois ou quatre ans un nouvel album solide – 14 en tout, dont le dernier «Born into the Waves» en 2016.

Ils visitent leur répertoire en versions diverses, collaborent à de nombreux projets multidisciplinaires. Naturellement intemporelle, évidemment culte, la musique des jeunes sexagénaires s’est bonifiée comme les meilleurs crus, ou les meilleurs sonnets. Elle aura rarement trouvé plus bel écrin qu’à Nox Orae, s’envolant dans l’été finissant au-dessus des jardins et du lac, et des fantômes de Lord Byron.

