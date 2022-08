Européens multisports – Vaillante, Cathia Schär a pris rendez-vous Vendredi à Munich, la jeune Vaudoise est allée au bout d’elle-même pour décrocher le 21e rang du triathlon des Championnats d’Europe. Tenante du titre, la Zurichoise Julie Derron (6e) a cédé sa couronne à la Britannique Non Stanford. Chris Geiger - Munich

Cathia Schär a échoué aux portes du top 20. KEYSTONE

Quelle course, quel spectacle! Portées par des milliers de spectateurs euphoriques amassés tout au long du parcours munichois, les triathlètes se sont surpassées vendredi aux Européens multisports dans la perspective de se couvrir d’or. La plus forte a été la Britannique Non Stanford (33 ans).