Tribunal fédéral – Valais: graves accusations contre un ressortissant kosovar Le Tribunal fédéral a rejeté le recours de cet homme contre la détention provisoire ordonnée par la justice valaisanne après des accusations de contrainte sexuelle et de contrainte à la prostitution.

Dans un arrêt publié lundi, le Tribunal fédéral rejette le recours formé contre la détention provisoire. Il estime que des indices suffisants de culpabilité existent à ce stade pour justifier cette mesure. KEYSTONE

Un Kosovar soupçonné notamment de contrainte sexuelle et d’encouragement à la prostitution reste sous les verrous. Le Tribunal fédéral a rejeté son recours contre la détention provisoire ordonnée par la justice valaisanne.

L’homme, né en 1995, a attiré l’attention du Ministère public dès 2017 pour avoir emprunté près de 24’000 francs à une compagne. Il menaçait cette dernière de diffuser des photos et vidéos intimes si elle réclamait l'argent.

Par la suite, ces accusations d’abus de confiance, escroquerie, menaces et contraintes ont été complétés par les chefs de contrainte sexuelle, complicité de viol et encouragement à la prostitution. Le recourant est ainsi soupçonné d’avoir «livré» une autre femme à des amis et de l’avoir forcée à entretenir des relations sexuelles. La victime aurait subi des menaces contre elle et sa fille afin de la contraindre au silence.

Course-poursuite

L’homme a été placé une première fois en détention provisoire entre février et avril 2020. Il a été remis à l’ombre en juillet après que la victime a dénoncé une course-poursuite sur la route, vécue comme une tentative d’intimidation. La détention a été prolongée entretemps jusqu’à fin décembre.

Dans un arrêt publié lundi, le Tribunal fédéral rejette le recours formé contre la détention provisoire. Il estime d’une part que des indices suffisants de culpabilité existent à ce stade pour justifier cette mesure. D’autre part, la 1ère Cour de droit civil rappelle que, dans des cas particuliers, le risque de récidive peut être retenu lorsqu’il n’y a eu qu’un seul antécédent – voire pas du tout dans les affaires les plus graves.

Sécurité publique

En l’espèce, la justice valaisanne a estimé que l’on se trouvait dans une telle constellation. Elle a conclu que l’intérêt à la sécurité publique l’emportait sur la liberté personnelle du recourant.

Pour le Tribunal fédéral, il s’impose d’attendre les conclusions de l’expertise psychiatrique commandée – ou au moins les premières conclusions provisoires – afin d’évaluer la dangerosité du recourant. Ce dernier s’est d’ailleurs opposé à cet examen jusque devant le Tribunal fédéral qui a rejeté son recours dans une procédure séparée. (arrêt 1B_587/2020 du 10 décembre 2020)

ATS/NXP