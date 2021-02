LIVRES | 17% de rabais pour les abonnés – Valaisanneries – Des mots en scène Le langage usuel des Valaisans, tout comme celui des autres cantons romands, est une mine de plaisir. Autant pour ceux qui l’emploient que pour leurs interlocuteurs.

Valaisanneries – Des mots en scène DR

Cet ouvrage se veut agréable et offre un accès illustré à ces mots et expressions du terroir valaisan, tout en expliquant clairement leurs significations.

Les nombreuses scènes que cet ouvrage contient mettent en avant des lieux et édifices caractéristiques de villages du canton du Valais. Les reconnaîtrez-vous?

Motivation de l’auteur

Les ouvrages consacrés au patois sont généralement édités sous forme de lexique. Pratique pour rechercher tel ou tel mot, ils sont plus réservés aux spécialistes. L’auteur-illustrateur a imaginé un accès plus simple à ce patrimoine sous une forme originale, soit en mettant en scène les expressions les plus usitées. Avec la volonté de faire (re)découvrir aux plus jeunes, adolescents et adultes ces mots souvent entendus, mais pas toujours compris.

L’auteur

Yves Schaefer, illustrateur indépendant, est également dessinateur au Journal de Morges depuis septembre 2017. Le succès du livre Vaudoiseries (25’000 exemplaires vendus), paru en 2019, l’emmène naturellement en Valais, pour ce deuxième tome.

Format: 24 x 16,5 cm, 120 pages

