L’Italien part à la retraite – Valentino Rossi, le révolutionnaire à la gueule d’ange Le pilote a annoncé jeudi qu’il mettrait un terme à sa carrière de pilote en fin de saison. Il est celui qui a propulsé le sport motocycliste dans la modernité. Qui a fait d’une épique assemblée de bonshommes hirsutes, un produit planétaire. Jean-Claude Schertenleib

Valentino Rossi, en près de vingt-cinq ans de carrière, aura donné de sa personne pour le développement du MotoGP. Georges Gobet/AFP

Avril 2008. Roger Federer est l’invité de Thomas Lüthi – les deux hommes ont alors le même partenaire – au GP du Portugal. «Rodger», pro parmi les pros, joue le jeu, partage le petit-déjeuner dominical avec quelques invités. Mais avant de suivre la course depuis le stand de son compatriote, il demande une chose: rencontrer Valentino Rossi. Les deux stars vont s’enfermer dans le camion du meilleur pilote du monde. On n’a jamais su qui avait été le plus fier: Rossi, de recevoir Federer, ou Roger, d’être reçu par Valentino.

Federer à Estoril. Comme Michael Schumacher au Mugello. Michael Jordan à Valence. Diego Maradona à Misano. Brad Pitt à Laguna Seca: les plus grandes stars veulent connaître ce phénomène qui passionne. Parce que l’image qu’il véhicule est joyeuse, parce qu’autour de lui s’est tissée, au fil des ans, une toile d’araignée planétaire, faite de grands de ce monde et de petites gens. Du pôle Nord à la Tasmanie, on n’est pas surpris de découvrir son No 46; des lointaines provinces chinoises au cœur de la forêt amazonienne, vous avez toutes les chances de débusquer un t-shirt usé portant sa marque.