Guerre en Ukraine – Valeri Zaloujny, le général rusé qui fait fuir les Russes Le commandant en chef a modernisé l’armée ukrainienne. Les succès de ses troupes font de lui un héros de l’Ukraine. Qui est cet homme? Enver Robelli

Il est le premier commandant en chef de l’Ukraine à ne plus avoir été formé à l’époque de l’Union soviétique: le général Valeri Zaloujny. IMAGO

Un général ne parle pas beaucoup, il doit commander et combattre. C’est la devise à laquelle semble s’en tenir Valeri Zaloujny. Le commandant en chef de l’armée ukrainienne évite les médias, il ne cherche pas à être sous le feu des projecteurs. Depuis l’invasion russe de l’Ukraine le 24 février, c’est le chef d’État, Volodymyr Zelensky, qui s’est chargé de cette tâche. En tant qu’acteur et comédien, Volodymyr Zelensky est mieux placé pour cela. Il l’a prouvé dans plusieurs discours dramatiques et patriotiques qui ont attiré le public.