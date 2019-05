Valérie Garbani à la tête des Gérances de Vevey

Valérie Garbani a pris, le 1er mai, la tête du secteur Gérances de Vevey. La Ville n’a fait aucune communication sur l’engagement de l’ex-membre de l’Exécutif de Neuchâtel. Pourtant, le poste est éminemment épineux: le dossier des gérances a allumé le feu de la discorde au sein de la Municipalité, menant à une rupture de collégialité et à des errements sur le choix de reprendre en propre, ou non, la gestion des 433 biens locatifs communaux (dont des caveaux et autres salles publiques).

Après avoir résilié ses contrats avec les trois régies privées qui géraient 273 des 298 logements, la Ville a prolongé cette gestion externe, une première puis une deuxième fois jusqu’en juin 2020.

Autre revirement, le poste de responsable des Gérances avait été mis au concours, avant que le cahier des charges n’en soit modifié suite à la suspension du municipal responsable du dossier, Michel Agnant (sous le coup d’une enquête pour violation du secret de fonction). La nouvelle offre ne demandait plus seulement un gérant, mais également un adjoint au chef du Service des affaires sociales. Résultat: ce poste a suscité «moins de dossiers de candidatures qu’escompté», a admis la Municipalité dans un rapport. «Dix-huit, ce n’est pas énorme, mais c’est déjà ça», estime Michel Renaud, municipal remplaçant, actuellement en charge du dossier.

Secrétaire générale de l’Asloca de 2000 à 2004, Valérie Garbani a travaillé dès la fin de sa carrière politique, en 2009, près de cinq ans comme responsable juridique à la Gérance immobilière municipale de Genève. L’avocate a ensuite été consultante en droit du bail avant d’administrer une PPE pour la régie Domicim. Outre sa connaissance de ce milieu, présente-t-elle des compétences sociales? «Absolument, estime Michel Renaud. De par son passé de conseillère nationale socialiste (ndlr: de 1999 à 2007), elle est sensible à ces questions et a la capacité d’analyser des dossiers très variés. Elle est de bon conseil sur la manière de les traiter, elle l’a déjà prouvé depuis sa prise de fonction, car elle a déjà été extrêmement active. Avec son expérience des institutions publiques, on ne pouvait trouver meilleur candidat.»

Sauf qu’elle risquera d’avoir maille à partir avec Michel Agnant s’il revenait et trouvait illégitime une candidate qu’il n’aurait pas choisie lui-même. «Si je réfléchissais ainsi, j’arrêterais immédiatement le mandat de remplaçant que m’a confié le Conseil d’État! dit Michel Renaud. Je m’emploie à reconstruire un Service qui était à terre pour qu’il fonctionne.»

Épaules solides

Valérie Garbani, qui avait connu des problèmes personnels en 2008 et en 2009, est-elle consciente des tensions qu’elle risque d’affronter dans le cadre de ce poste objet de luttes politiques? «Elle sait très bien où elle est et ce qu’elle fait. Elle a les épaules solides: l’expérience des trois premières semaines avec elle me prouve que nous avons bien fait de l’engager.»

Valérie Garbani n’a pas souhaité répondre à nos questions.

