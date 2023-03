Opéra de Lausanne – Valérie Lesort, ombres et ficelles théâtrales Avec son complice Christian Heck, la comédienne et metteuse en scène adore mélanger acteurs et marionnettes. Une approche à voir dans «Le Domino noir» d’Auber. Matthieu Chenal

Valérie Lesort, metteuse en scène facétieuse du «Domino noir» à l’Opéra de Lausanne, avec son cochon en latex. MARIE-LOU DUMAUTHIOZ

«À lui le mouvement, à moi le visuel»: c’est ainsi que Valérie Lesort décrit sa complicité avec Christian Heck. Tous deux sont comédiens-metteurs en scène, unis dans la vie et sous les projecteurs. En 2018, l’Opéra-Comique leur commandait une première mise en scène lyrique sur «Le Domino noir» d’Auber (lire encadré). Prévu pour être présenté à l’Opéra de Lausanne en janvier 2021, en pleine pandémie, l’opéra-comique d’Auber et Scribe retrouve enfin vie et fantaisie, l’occasion d’y croiser la metteuse en scène, venue pour superviser cette reprise où elle retrouve avec gourmandise les accessoires et les masques sortis de son imagination.