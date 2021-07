Sauvegarde du patrimoine – Vallorbe se rêve en centre de compétences des métiers de forge Le Musée du fer vient d’obtenir l’inscription des métiers de la forge traditionnelle à l’Inventaire du patrimoine immatériel vaudois. Un projet d’extension de l’institution pourrait jouer un rôle de formation. Frédéric Ravussin

Julien Favre façonne un ouvre-bouteille devant les visiteurs du Musée du fer de Vallorbe. L’institution a obtenu l’inscription de la forge traditionnelle à l’Inventaire du patrimoine immatériel vaudois. CHRISTIAN BRUN

Sainte-Croix et la mécanique d’art. Château-d’Œx et l’art du papier découpé. Vallorbe et les métiers de forge? Le village nord-vaudois et son Musée du fer affichent en tout cas la volonté de devenir centre de compétences en la matière, comme le sont les localités du balcon du Jura et du Pays-d’Enhaut dans leurs domaines respectifs.

Une première étape vient d’être franchie, puisque l’institution a obtenu l’inscription de la forge traditionnelle à l’inventaire du Patrimoine immatériel du Canton de Vaud. Elle sera effective à l’automne, dès que la fiche d’inventaire aura été rédigée.