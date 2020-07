Exotisme vaudois (10/41) – Vallorbe se révèle entre prairies, bisons et chemin de fer L’eau, le feu et le métal: dans la Cité du Fer, l’histoire industrielle est encore vivante. Mais dans ses grottes et sur ses monts, la nature et le monde animal montrent aussi leurs beautés. Jean-Marc Corset

Pendant des siècles, l’eau de l’Orbe a alimenté les roues à aubes qui faisaient tourner les nombreuses forges de Vallorbe. Le musée témoigne de cette riche industrie du fer. Jean-Paul Guinnard

Entre le Musée du fer et les grottes de Vallorbe, le chemin bucolique qui longe la rive sud de l’Orbe, en direction de la Dent de Vaulion, révèle des traces infimes de l’extraordinaire passé de la Cité du Fer. Des scories, déchets sans valeur issus des anciens fours érigés à partir de la fin du XIIIe siècle apparaissent ici ou là, souvent cachées par une végétation luxuriante ou plongées dans la rivière. Si l’on veut véritablement se mettre dans la peau de l’artisan qui façonnait clous, fers à cheval, couteaux et outils multiples, on peut le faire au musée, où une douzaine de forgerons se relaient tous les jours pour initier le visiteur à cet art.

Un art? Pour le sculpteur contemporain, sans doute. Mais à l’époque où la fabrication s’industrialise, c’était un labeur épuisant, comme en témoigne la forge Estoppey. On sent encore les odeurs mêlées du métal et de la suie qui colle aux murs. On s’imagine le bruit, la chaleur, la sueur et la peine des hommes pour suivre la cadence forcenée dans cette atmosphère noire où le feu donnait vie au fer forgé. Vallorbe, c’est l’histoire vivante de cette industrie qui nous emmène aussi dans la nature environnante: au fond des grottes d’où jaillit l’eau, puissante énergie qui actionne les roues à aubes des forges et polit la roche avec harmonie. Plus haut, les forêts – jadis rasées pour le charbon de bois des haut fourneaux – ont repoussé. Mais de belles prairies sauvages sont propices aux randonnées tandis que bisons, ours et loups règnent dans le vaste parc animalier du Mont d'Orzeires. Nous voilà au «Far North» du Pays de Vaud.

Le parc à bisons du Mont d'Orzeires Jean-Paul Guinnard

L’eau, le feu et le fer. Même si la truite est l’emblème officiel de la Commune, elle doit son identité à ces trois symboles avant tout. Un caractère particulier qu’on retrouve aussi bien dans son industrie que dans le chemin de fer où elle a joué un rôle de premier plan. Peu après avoir été reliée au réseau ferroviaire, en 1875, elle se retrouve en effet au centre de la ligne emblématique Paris-Milan, l’une des plus fréquentées en Europe et qui préfigure la ligne Simplon-Orient-Express. L’histoire de Vallorbe s’écrit ainsi dans les pierres de sa gare monumentale, inaugurée en 1915, pendant la Première Guerre mondiale, une fois terminé, à quelques centaines de mètres de là, le percement du tunnel du Mont d’Or.

L’incroyable destin d’une gare

«Vie(s) de gare», la nouvelle exposition du Musée du fer et du chemin de fer (Mufer) – qui présente des photos de ce chantier «pharaonique» dans la gare –, raconte le destin de celle-ci à travers six personnages. Ils sont chacun témoin d’une époque, tel le premier chef de gare, personnage haut en couleur, la reine Alexandra d’Angleterre ou un certain Gandhi: invité pour un meeting politique, il y fit halte en 1931 et rencontra la population au Buffet de la Gare où il but un lait de chèvre…

La gare monumentale de Vallorbe, nœud ferroviaire sur la ligne Paris-Milan, a vu défiler des personnages célèbres et hauts en couleur. Jean-Paul Guinnard

«La destinée de cette gare est assez incroyable, observe Simon Leresche, conservateur du musée. De sixième la plus importante en Suisse en 1939, elle est devenue le lieu le plus sinistre sur terre, selon les mots du chanteur Michel Bühler, quand, autour de l’an 2000, elle est démantelée, ses services désaffectés, alors que dans ses abords immédiats on ouvre le Centre de requérants d’asile.» Aujourd’hui, après restauration du bâtiment voyageurs, classé aux monuments historiques, elle revit un peu avec la réouverture du buffet. L’artiste-peintre et plasticien en vogue Sébastien Mettraux, Vallorbier pur souche, y a également trouvé refuge pour son atelier.

Par curiosité, il vaut la peine de traverser le site et de marcher sur les quais. Lorsqu’on patiente quelques minutes dans le TGV, on ne se représente pas les dimensions de cette infrastructure ferroviaire avec ses longues marquises aux poutres de bois blanches. Elle est aujourd’hui démesurée. On n’y voit plus la mythique loco à vapeur Pacific 231. Mais les bâtiments douaniers qui ont vu défiler tant de voyageurs désirant pénétrer les territoires suisse ou français pour se rendre à Paris ou, à l’opposé, jusqu’à Venise ou Constantinople (Istanbul).

Le parc animalier a les dents longues

Au-dessus de Vallorbe, un autre exotisme nous attend. Cinq ours, dont deux nés il y a deux ans, 18 bisons, deux couples de loups, des alpagas, des cerfs et des chèvres: le parc animalier Juraparc, au Mont d'Orzeires, ne cesse de se peupler. Il est vrai que les naissances se succèdent. Le dynamique et volubile patron du site, Christophe Chappuis, dit avoir encore plein d’idées pour animer le site de 9 hectares. Il se réjouit que ces animaux jouissent de grands espaces à près de 1000 mètres d’altitude en pleine nature.

Dans le parc animalier Juraparc, ours et loups cohabitent comme autrefois sur les crêtes du Jura. Jean-Paul Guinnard

Ours et loups déambulent dans un même enclos, ce qui ne manque pas d’intriguer de nombreux visiteurs. Mais cette cohabitation nous rappelle que les forêts et les prés du Jura étaient autrefois leur territoire commun, où les hommes craignaient de s’aventurer. On apprend d’ailleurs que Mont d'Orzeires signifie tanière à ours…

Au restaurant, on goûte toujours aux spécialités du bison, élevé en plein air toute l’année, puisqu’il ne supporte pas le confinement dans un bâtiment. Une aventure culinaire pas si déroutante que ça, même au pays du pain-fromage. Mais une vraie ambiance country.

Le musée des forgerons en herbe Afficher plus Enseigné au Musée du fer, l’artisanat traditionnel passionne de jeunes forgerons. Vincent Bourrut/Mufer Pour découvrir la passionnante histoire de l’industrie du fer – de ses premières ferrières, ses affineries, ses hauts fourneaux et ses forges –, rien ne vaut la superbe balade le long de l’Orbe accompagnée d’un guide. Il n’y a plus de ruines, mais il reste des traces marquées dans le relief du sol. La prochaine promenade (trois heures), appelée «Chemin du fer», aura lieu le 29 août, mais le musée la propose aussi pour des groupes en dehors de cette date. Une autre promenade guidée s’intéresse aux vestiges de l’histoire du rail le long de l'ancienne voie ferrée Vallorbe-Jougne (12 septembre). Si le Musée du fer et du chemin de fer raconte l'épopée ferroviaire de Vallorbe sur la ligne du Simplon, notamment à travers ses maquettes de train, il propose aussi différentes formules d’ateliers et cours d’initiation (dès 12 ans) à la forge, la coutellerie, la ferronnerie ou la fabrication d'outillage. La démonstration pour les visiteurs a lieu tous les jours. Déplacement de la Pacific 231-P à la gare de Vallorbe en juin 1997. Gérard Vuadens/Mufer Inscriptions pour les cours et promenades: site du musée www.museedufer.ch, tél. 021 843 25 83. L’Office du tourisme de Vallorbe se trouve à la même adresse, rue des Grandes-Forges 11.

Des balades par vallon et par monts Afficher plus L’étang de la Gouille, sur le sentier didactique du Grand-Morcel, avec vue sur la Dent de Vaulion. Jean-Paul Guinnard Les environs de Vallorbe sont truffés d’itinéraires pédestres de toutes natures, proches de l’Orbe ou dans la montagne. Pour une mise en jambes en douceur, on propose le sentier didactique du Grand-Morcel (au départ de la patinoire à côté de l’Orbe), qui nous conduit à l’étang de la Gouille, un biotope protégé où les papillons pullulent. Le trajet est jalonné de postes explicatifs sur la faune et la flore. Les randonneurs ont deux options principales: rejoindre Orbe par les gorges et le Saut du Day, via les Clées, ou marcher sur les hauteurs en suivant les sentiers qui conduisent vers les différents chalets d’alpage. La randonnée la plus connue est celle qui nous mène à la Dent de Vaulion (1482 m) à travers forêts et pâturages. Le panorama, bien mérité, nous permet d’admirer huit lacs!

Des grottes pleines de ressources Afficher plus La salle d’exposition des minéraux, à la sortie des grottes de Vallorbe. Philippe Maeder Admirées en 2019 par près de 74’000 visiteurs, les grottes de Vallorbe restent une des attractions phares du Nord vaudois. Elles se définissent comme les plus grandes grottes en rivière souterraine de Suisse, nées d’une terre tourmentée dans les profondeurs et traversées par des torrents d’eau en provenance de la vallée de Joux. Le circuit de 1,2 km nous fait admirer la force de l’eau comme sculpteur de pierre calcaire. Dans sa plus grande cavité, la fameuse Cathédrale, haute de 30 à 40 m, on découvre un petit spectacle son et lumière. Diverses activités sont proposées dans les salles aménagées près de l’entrée des grottes: exposition de minéraux, cours de photo, apéritifs avec le fromage local affiné et stocké dans un des caveaux, petits concerts, etc. https://grottesdevallorbe.ch/