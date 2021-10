Essor touristique – Vallorbe veut s’offrir une auberge pour 6000 francs Alors qu’elle vient d’inaugurer l’Hôtel de la Concorde, la Commune envisage d’acquérir l’Auberge pour Tous afin de garantir une capacité d’accueil complète. Anetka Mühlemann

L’association qui gère l’Auberge pour Tous souhaite que la Commune de Vallorbe reprenne les actifs et passifs. ANETKA MÜHLEMANN

Les chéneaux en cuivre de l’unique hôtel de Vallorbe n’ont pas encore commencé à se patiner que déjà les autorités planchent sur un autre gîte. L’Auberge pour Tous, aux mains de l’Association Tourisme Social Vallorbe (ATSV), pourrait rejoindre le patrimoine immobilier de la collectivité.

«On voulait transmettre à des jeunes mais trouver assez de bénévoles s’est révélé impossible, regrette Walter Zehnder, président du comité de l’ATSV. Ce serait un soulagement si la Commune voulait bien poursuivre notre but: offrir des logements bon marché pour les jeunes et les groupes. Il y a beaucoup de cyclistes, de randonneurs et d’écoles qui passent par là.»

Un lieu important

«Cette auberge, elle est chère à notre Commune», déclare le syndic Stéphane Costantini. Pour pérenniser l’activité de cette structure de 72 lits, l’idée serait de garder le même tenancier tout en confiant aux services communaux l’entretien des bâtiments, jusqu’ici géré par des bénévoles. Au-delà de la subvention annuelle de 28’000 francs qu’elle ne devrait plus verser, la cité du fer réaliserait une opération financièrement attractive.

L’estimation du bien, qui comprend une annexe, se chiffre à plus de 2 millions pour le bâti et à 425’000 francs pour le terrain. Quant à la dette hypothécaire, elle se monte à 124’500 francs. «Compte tenu des revenus annuels, elle devrait être réglée en moins de dix ans», calcule l’élu PLR. En gros, les deniers publics ne serviraient qu’à régler les frais de procédure: 6000 francs. Ce projet doit encore passer lundi la rampe du Conseil communal.

Quarté gagnant

Le maintien de l’auberge est d’autant plus précieux pour Vallorbe que, durant ces dernières décennies, son attractivité touristique n’a cessé de croître tandis que sa capacité d’accueil flanchait. Depuis les années 1970, le village a perdu ses deux hôtels et son motel alors que les ouvertures successives des Grottes, du Musée du fer, de Juraparc et du Fort de Pré-Giroud drainaient toujours plus de monde jusqu’à totaliser 130’000 visites par an. Entre 1999 et 2019, les nuitées ont augmenté de 31%.

Pour compléter l’offre, la localité a investi 1,3 million dans la transformation de son ancienne laiterie en hôtel baptisé La Concorde, que la population pourra découvrir samedi. «Avec l’auberge, les bed & breakfast et le camping, il ne manquait plus qu’un tel établissement pour avoir les quatre piliers de notre accueil», se réjouit Stéphane Costantini.

Stratégiquement situé au cœur de Vallorbe, l’Hôtel de la Concorde a pris place dans le bâtiment de l’ancienne laiterie, aux mains de la Commune. ANETKA MÜHLEMANN

Alors que Vallorbe a bénéficié cette année d’une fréquentation sans précédent, la mise en service automnale de ce trois-étoiles ne survient-elle pas comme la grêle après les vendanges? «C’est pas plus mal d’ouvrir dans une période plus calme», apprécie Catherine Künzler, qui dirige également l’Hôtel du Marché à Lausanne. Les sept chambres doubles décorées avec des vues du coin ont déjà trouvé preneur.

«Jusqu’à présent, les touristes et la clientèle d’affaires devaient être redirigés vers la vallée de Joux ou en plaine pour pouvoir loger dans un hôtel, relève Nadia Mettraux, directrice générale de l’Association pour le développement du Nord vaudois (ADNV). Ce nouvel établissement est une opportunité pour répondre aux demandes fréquentes et qui ne cessent de s’accroître.»

