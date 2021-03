Danse en streaming – Valoriser nos différences sur des notes jazzy Création hybride, «No Plan B» de la Cie ADN Dialect sera dévoilée mercredi sur les sites du Reflet et du Théâtre Benno Besson. Natacha Rossel

La nouvelle variation de la pièce «No Plan B» sera dévoilée mercredi en streaming. ADN DIALECT

Sur un plateau nu, dix interprètes en fusion évoluent autour d’un «Mouvodrome», sculpture pivotante en forme de tétraèdre. Ondoyant autour de cette pyramide instable dont ils assemblent les parties en manipulant des barres et de cordes élastiques, ils créent une tension, agencent une constellation de sens, accélèrent le rythme ou dilatent le temps, comme envoûtés (et inspirés) par les vibrations sonores des musiciens de jazz qui les entourent. Dans «No Plan B», le chorégraphe et plasticien Angelo Dello Iacono hybride les formes pour mieux affirmer nos différences. Pandémie oblige, cette création de la compagnie veveysanne ADN Dialect sera diffusée en streaming, mercredi soir, sur les sites du Reflet à Vevey et du Théâtre Benno Besson à Yverdon.

«L’idée de ce spectacle est de défier les danseurs et musiciens, dans une situation scénique instable», décrit Angelo Dello Iacono. Déclinée en sept tableaux comme autant d’étapes d’une construction commune, la pièce est «une métaphore de la capacité d’adaptation de l’homme au sein de l’univers», où chaque artiste exprime sa voix propre, sa singularité. «No Plan B» sert un propos, celui d’être pleinement présent, de construire ensemble, de soutenir les autres tout en saisissant les chances de s’armer en solo», souligne le chorégraphe.

«L’idée de ce spectacle est de défier les danseurs et musiciens, dans une situation scénique instable.» Angelo Dello Iacono, chorégraphe, cofondateur de la Cie ADN Dialect

Créée dès 2014 aux États-Unis et en Amérique latine avec les célèbres musiciens américains de jazz Kenwood Denard et Ben Schwendener, cette œuvre polymorphe sera présentée pour la première fois en Suisse, dans une nouvelle variation conçue avec la complicité du bassiste lausannois André Hahne, fondateur du festival yverdonnois Nova Jazz, et du saxophoniste electro-jazz Guillaume Perret.