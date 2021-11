CONCOURS | 25 x 2 billets à gagner – Van Gogh Alive The Experience 24 heures vous offre 25 x 2 billets pour l’expositions «Van Gogh Alive The Experience» du 14 octobre 2021 au 20 février 2022, à Beaulieu, Halle Nord 10, Lausanne.

Van Gogh Alive The Experience DR

Explorez l'exposition multimédia la plus visitée au monde et plongez dans les peintures de Van Gogh, une combinaison unique de lumière, couleur et musique.

Van Gogh Alive est une expérience passionnante qui implique tous vos sens.

Grâce à une technologie de pointe, les œuvres de l'artiste prennent vie et donnent au spectateur le sentiment d'être au milieu de tableaux à couper le souffle.

Participez gratuitement en remplissant le formulaire: