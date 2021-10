Culture événementielle – Van Gogh fait son show à Lausanne Depuis que le quartier des arts s’étoffe, l’assise culturelle de la capitale vaudoise attire d’autres acteurs, galeries d’art, foire, et ce spectacle qui se présente comme «l’exposition multimédia la plus visitée au monde». Décryptage d’un phénomène. Florence Millioud Henriques

«Van Gogh Alive» et ses écrans géants qui font défiler plus de 3000 images au Palais de Beaulieu à Lausanne. 24heures/Odile Meylan

Partout où elle passe – Mexico, Denver, Vienne, Pékin, Brisbane, Londres – en phénomène de mode totalement décomplexé, dopé aux superlatifs, la projection «Van Gogh Alive, the experience» ajoute des centaines de milliers de visiteurs à son score. 8,5 millions en plusieurs tours du monde à travers plus de 70 villes, dont Lausanne pour une longue halte de quatre mois à Beaulieu. Le décompte est tenu par la société mère, l’Australienne Grande Experiences, portée par un boss qui n’hésite pas à tacler les espaces d’art avec de vieux poncifs et, en premier lieu, en appuyant sur leur côté ennuyeux pour les jeunes.