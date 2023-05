Cyclisme – Van Vleuten gagne son 3e Tour d’Espagne pour 9 secondes Battue par sa compatriote Demi Vollering dans la dernière étape, la Néerlandaise remporte néanmoins l’épreuve. Marlen Reusser a plongé au général.

Trois victoires de suite en Espagne pour Annemiek van Vleuten.

Moins souveraine mais toujours aussi résiliente, Annemiek van Vleuten a remporté dimanche son troisième Tour d’Espagne consécutif en puisant loin dans la souffrance pour conserver neuf secondes d’avance sur sa compatriote néerlandaise Demi Vollering, qui a remporté l’étape.

À 40 ans, la championne de l’équipe Movistar, qui a notamment remporté les trois grands Tour (France, Italie, Espagne) et les Championnats du monde l’an dernier, complète un palmarès d’exception avant de prendre sa retraite en fin de saison.

Mais que ce fut dur! Alors qu’elle possédait 1’11’’ d’avance au classement général dimanche matin sur Vollering, elle a failli tout perdre lors de l’ultime ascension de 12,5 km à 6,9% de moyenne jusqu’au prestigieux théâtre naturel des Lacs de Covadonga.

Reusser décroche

Mais elle s’est accrochée pour limiter la casse après avoir été lâchée à cinq kilomètres du but par Vollering (SD Worx), qui s’est envolée pour aller remporter sa deuxième étape sur cette Vuelta, et l’Italienne Gaia Realini (Trek-Segafredo), deuxième de l’étape et troisième au général.

En haut, dans un brouillard épais, Van Vleuten conservait au final un petit pécule de neuf secondes d’avance sur Vollering, la grande dame de ce début de saison après avoir notamment réussi le triplé dans les Ardennaises. «Je suis très contente et très, très fatiguée», a-t-elle réagi.

Du côté des Suissesses, la journée a été difficile. Cinquième au départ de l’étape, Marlen Reusser a souffert et a terminé 45e, à 16’22’’ de Vollering. Juste derrière la Bernoise, c’est la genevoise Elisa Chabbey qui a pris la 46e place, à 16’24’’ de la Néerlandaise.

Au général, les deux Suissesses restent ensemble puisque Reusser prend la 23e place (à 17’37’’) et Chabbey la 24e (à 21’57’’).

AFP/YDE

