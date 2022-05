Nuisances sur la route de Luan – Vandalisée, la barrière n’a pas fait taire les motards Le trafic des deux-roues a explosé sur les hauts de Corbeyrier. Le portail installé pour faire respecter la fermeture de la route a été saboté deux fois. David Genillard

Une barrière a été installée pour faire respecter la fermeture de la route entre novembre et mai. Mais elle a été forcée à deux reprises. CHANTAL DERVEY

Depuis quelques jours, la route entre Yvorne et le Pays-d’Enhaut via le lac de l’Hongrin est à nouveau ouverte. Pas officiellement – la période de fermeture court, comme chaque année, jusqu’au 31 mai –, mais en raison d’un geste malhonnête: le 13 mai, la barrière habituellement en travers de la chaussée sur les hauts de Luan a été arrachée, pour la deuxième fois en six mois. «D’après la police, elle a été forcée à l’aide d’un treuil», décrit Christine Christen, municipale des routes à Corbeyrier.