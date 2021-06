Monde syndical – Vania Alleva est réélue à la tête d’Unia Les délégués du syndicat Unia ont renouvelé leur confiance en la présidente sortante samedi. Pour la première fois, le comité exécutif de l’organisation est à majorité féminine.

Vania Alleva a décrit le vote des délégués d'Unia comme le signe d'un changement historique (archives). KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE

Le syndicat Unia a désigné son nouveau comité directeur. Les 350 délégués ont notamment réélu Vania Alleva à la présidence, au cours d’un congrès décentralisé qui s’est tenu vendredi et samedi dans 14 localités.

Bruna Campanello et Yves Defferrard sont eux nouvellement élus au comité exécutif, pour la première fois à majorité féminine, indique samedi Unia dans un communiqué. Corrado Pardini, qui a démissionné en 2020, et Aldo Ferrari quittent le comité directeur.

Dans son discours, Vania Alleva a décrit le vote comme le signe d’un changement historique. «Lorsque j’ai pris mon premier emploi syndical en 1997, les assemblées étaient quasiment uniquement composées d’hommes. Quant aux postes dirigeants, n’en parlons même pas. On avait fait quelques efforts et trouvé une unique femme pour siéger au comité directeur», a-t-elle rappelé.

Un «vent violent»

Vania Alleva est convaincue que ce changement améliorera la capacité du syndicat à proposer des réponses à la numérisation, la précarisation, la tertiarisation et la globalisation du monde du travail. Elle désigne comme principaux objectifs pour les années à venir le renforcement de la sécurité sociale et des conventions collectives, l’égalité salariale et le développement syndical dans les métiers de services essentiels.

«Un vent violent souffle contre nous», avait relevé vendredi Vania Alleva, en ouverture du cinquième congrès ordinaire. Elle a notamment pointé du doigt les attaques patronales contre l’âge de la retraite à 60 ans dans l’industrie de la construction.

Parmi les priorités stratégiques retenues pour les années à venir, Unia veut concentrer ses efforts sur la syndicalisation du secteur de la santé, «très peu couvert par les syndicats mais qui emploie près d’un demi-million de travailleurs»

Taxes visant les super-riches

Les délégués ont aussi adopté une résolution sur la lutte contre la pandémie. Ils ont appelé ces prochaines années à une «offensive de solidarité» pour prévenir «la division sociale». Parmi les mesures retenues figurent la compensation salariale intégrale du chômage partiel et des CCT de force obligatoire, notamment dans les soins, la vente et la logistique.

Les emplois menacés dans les secteurs particulièrement touchés comme la restauration doivent aussi être maintenus. Les délégués ont aussi accepté l’idée d’une taxe de solidarité Covid visant les super-riches.

Par ailleurs, les délégués ont donné le feu vert à un débat sur la réforme Unia 2.0. Cette dernière sera discutée lors d’un congrès extraordinaire qui se tiendra au début de l’année 2023.

