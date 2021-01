Le virus touche aussi les enfants – Variant anglais: une classe de primaire mise en quarantaine Les élèves de 5P de l’école de Cressy subiront cette mesure jusqu’au 1er février. Sophie Simon

L’un des élèves de la classe de 5P (8-9 ans) de l’école de Cressy, à Confignon, a contracté le variant anglais du Covid-19. LUCIEN FORTUNATI

Ce serait une première en Suisse romande selon la RTS qui révèle l’information: toute une classe d’une école primaire genevoise a été mise en quarantaine car l’un des élèves a contracté le variant anglais du Covid 19. Ce variant britannique, plus contagieux, force le service du médecin cantonal à être plus proactif dans la prise en charge des cas, expliquait Aliki Metsini, cheffe du secteur maladies transmissibles, au «19h30» dimanche soir.

À l’échelle suisse, au moins six écoles auraient été confrontées à ce variant britannique (Oberwil, Bremgarten, Cham, Frauenfeld, St. Moritz et Morbio Inferiore). En occurrence, il s’agit à Genève d’une classe de 5P (8-9 ans) de l’école de Cressy, à Confignon. Ces enfants devront rester à domicile jusqu’au 1er février. Dans le courrier adressé aux familles par le service du médecin cantonal, il est rappelé que la mise en quarantaine d’une classe entière «est le moyen le plus efficace pour réduire les contacts et briser les chaînes de transmission».

Ce type de mesures pourrait bien se multiplier dans les prochaines semaines étant donné la transmissibilité accrue de la nouvelle souche.

Bientôt des tests réguliers dans les écoles?

Le dernier bilan épidémiologique hebdomadaire genevois permet de se faire un premier aperçu de l’état des lieux après la rentrée des classes. Lors de la deuxième semaine de janvier (du 11 au 17), 113 élèves et 14 enseignants ont été diagnostiqués positifs au Covid-19. Il n’y avait à ce stade pas de foyer identifié, «car tous ces cas étaient isolés».

Dans un projet d’ordonnance, l’Office fédéral de la santé publique demande aux cantons d’effectuer régulièrement des tests dans les écoles. Le Conseil fédéral examinera ce projet mercredi.