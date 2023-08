Variations Musicales de Tannay – «Ce festival est un bijou!» Invités pour la 4e fois sous la tente, les Cameristi della Scala et leur chef, Wilson Hermanto, ont donné un concert à l’intensité crescendo. Critique. Matthieu Chenal

Sous la houlette de Wilson Hermanto, Louis Schwizgebel a brillé vendredi à Tannay. Nassisi

Principal chef invité des Cameristi della Scala depuis 2017, Wilson Hermanto revenait pour la 4e fois avec son orchestre de chambre milanais aux Variations Musicales de Tannay. L’Indonésien basé à Lausanne n’a pas ménagé son énergie grisante, vendredi, pour vivifier un programme certes classique, mais riche en surprises.

Il a cependant fallu un certain temps de chauffe dans les premiers mouvements de la «Symphonie N° 33» de Mozart pour que les musiciens s’adaptent à l’acoustique, toujours sèche, de la tente du festival et renforcent la précision de leurs attaques. Mais dès la tarentelle du final, tout était en place pour construire un crescendo d’intensité et d’émotion.

Fin en apesanteur

La réactivité et la ductilité de l’orchestre sont montées d’un cran dans le «Concerto pour piano N° 2» de Beethoven, offrant à Louis Schwizgebel un terrain de jeu pour son sens du récit élastique. Si le pianiste genevois, qui a gravé ce concerto en 2014 déjà, est resté aux portes du mystère dans le redoutable premier mouvement, il a en revanche offert un adagio à la fois épanoui et évanescent, avec une fin en totale apesanteur, dans un pianissimo sonore miraculeux entre deux avions. Un rondo tout en jubilation et un déchirant lied de Schubert en bis enrichissent encore sa palette expressive.

Après une «Symphonie N° 91» de Haydn idéalement roborative, Wilson Hermanto a salué la fière équipe des Variations Musicales et l’engouement manifeste du public: «Grâce à vous, ce festival est un bijou. Préservez-le!» À l’issue du concert, Serge Schmidt, en directeur artistique comblé, a relevé le haut niveau d’excellence de cette 14e édition, sublimée samedi par la venue de Martha Argerich, remise de ses ennuis de santé.

