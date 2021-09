Demeure d’exception – Vartan Sirmakes aurait acheté le château d’Allaman Le monument, vendu aux enchères à JP Morgan en 2018, aurait été acquis par le président du Stade Nyonnais et du Stade Lausanne. Raphaël Ebinger , Yves Merz

Le château d’Allaman avait été restauré pour près de 40 millions de francs par l’ancien propriétaire. Archives/Gérald Bosshard

L’annonce de la vente du château d’Allaman est sortie en pleine audience, mercredi au Tribunal d’arrondissement de La Côte à Nyon. Son ancien propriétaire, qui comparaît pour escroquerie, a révélé que la demeure d’exception appartenait désormais à Vartan Sirmakes. Le président des clubs de football du Stade Lausanne et du Stade Nyonnais, principal actionnaire du groupe horloger Franck Muller, est l’une des plus grandes fortunes de Suisse. «Bilan» estime cette dernière entre 500 millions et un milliard de francs.

Procès pour escroquerie

Le monument avait été vendu aux enchères à la banque JP Morgan pour 20 millions de francs en 2018. L’ancien propriétaire, qui l’avait rénové à grands frais avant que sa société Château d’Allaman SA ne fasse faillite, ne connaît pas le montant de la transaction. Cependant, il l’évalue entre 60 et 70 millions.