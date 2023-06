Pour cet événement, avez-vous dérogé mardi à vos principes et assisté au barrage à la Pontaise?

Non. Pour le suivre plus sereinement, j’ai comme d’habitude regardé le match sur mon téléphone dans les alentours du stade. Aussi parce que je n’aime pas ces captures d’écran que fait la TV sur les présidents des clubs. J’observais donc simplement un graphique qui me montrait quelle équipe attaquait et laquelle défendait. C’est tout. Et je dois avouer avoir pas mal souffert entre la 60e et la 80e minute quand je voyais que Sion était souvent à l’attaque. Heureusement, Okou nous a ensuite délivrés et j’ai vite rejoint mon équipe dans le vestiaire.