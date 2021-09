Nature en péril – Vaud a des pistes pour sauver les insectes Les scientifiques et les associations cantonales demandent de renforcer les mesures de protection dans les zones agricoles et les villes. Claude Beda

«Il n’est pas facile d’intégrer des mesures favorables aux insectes dans les zones agricoles», selon Michel Bongard, secrétaire générale de Pro Natura Vaud. Thomas Marent

«L’étude alarmante confirme ce que nous voyons sur le terrain», explique Michel Bongard, secrétaire général de Pro Natura Vaud. Des mesures pour freiner le déclin des insectes ont été prises dans le canton. Elles sont toutefois nettement insuffisantes aux yeux des spécialistes.

Les causes de la disparition des papillons ou autres fourmis sont multiples, relève Michel Bongard. «Les insectes étant partout, il faut les préserver partout. Tous doivent s’y mettre: habitants, consommateurs, entreprises, communes et État. La gestion des jardins privés, des champs et des vignes doit changer partout. Et la nuit il faut réduire les éclairages au strict minimum.»

Pro Natura Vaud s’attelle à constituer un réseau de réserves naturelles favorables aussi aux insectes. L’association a acquis des terrains pour créer 160 réserves, forêts, marais, prairie ou autres pâturages s’étendant sur 100 km2. Elle intervient lors de constructions pour réduire les éclairages. Mais ses principaux combats ont lieu sur les zones agricoles. «Il n’est pas facile d’y intégrer des mesures favorables aux insectes, confie Michel Bongard. Ces terres restent une chasse gardée de la production agricole, même si les agriculteurs peuvent obtenir des soutiens financiers pour des compensations écologiques. Quant aux pesticides, nous ne pouvons pas agir à l’échelle cantonale.» «Peut-être faudra-t-il réadapter les pratiques agricoles», suggère Cleo Bertelsmeier, professeur de biologie à l’UNIL.

Pro Natura offre encore ses compétences aux propriétaires désireux de créer des étangs ou des haies. L’association aide actuellement la Ville de Lausanne à protéger le lucane cerf-volant et la petite biche.

Suivre les ravageurs

Spécialiste des papillons, Michel Baudraz estime qu’il existe un gros potentiel dans le canton pour renforcer la protection des insectes. «Dans les zones agricoles, il faut développer les petites prairies. Dans les villes, il s’agit de remplacer les gazons par des prés plus naturels. Un tiers des espèces de papillons de Suisse pourrait y vivre. Cela implique de recréer des politiques de valeur.» Professeur de biologie à l’UNIL, Laurent Keller pense qu’il est nécessaire de suivre de plus près les insectes invasifs, frelons ou fourmis, pour éviter qu’ils n’entrent en concurrence avec les espèces indigènes et pour réduire les traitements chimiques: «Il faudrait renforcer la loi sur les importations de fleurs d’où ils proviennent.»

