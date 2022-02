Enseignement du français à l’école – Vaud a tenté de différer la réforme de l’orthographe La fronde du PLR a poussé Cesla Amarelle à demander un moratoire de deux ans. Mais les autres Cantons romands n’en ont pas voulu. Jérôme Cachin

Des simplifications de l’orthographe sont introduites dans la nouvelle réforme dans le but de faciliter l’apprentissage du français pour les élèves. FLORIAN CELLA

«Le Canton de Vaud a émis le plus de réserves face à cette réforme et a demandé un moratoire», constate la députée libérale-radicale lausannoise Florence Bettschart-Narbel. Et elle en est «satisfaite».

Mobilisation du PLR

En juin dernier, dès l’annonce de cette réforme orthographique, validée par l’Académie française depuis les années 90, les PLR des cantons romands se sont coordonnés pour protester. Une pétition a réuni 5000 signatures. Des interventions ont fleuri dans chacun des parlements cantonaux qui parlent français, mais avec des accents différents.