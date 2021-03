Prolongation du M2 – Vaud achète un terrain stratégique à Épalinges Convoitée par le passé par McDo pour y implanter un restaurant, la parcelle de la Croix-Blanche permettra au Canton de réaliser d’importants travaux ferroviaires en sous-sols. Laurent Antonoff

La parcelle achetée 8,54 millions de francs par le Canton est située à un carrefour stratégique. 24HEURES/Philippe Maeder

C’est un serpent de mer qui dure depuis près de dix ans à Épalinges, et auquel le Canton a décidé de mettre un terme en achetant à la Commune une parcelle stratégique à la route de la Croix-Blanche. Convoité par le passé par McDonald’s Suisse pour y aménager un restaurant de 420 places, un McDrive et un parking de quarante places, puis une première fois par Vaud, puis par un concessionnaire automobile, c’est finalement le Canton qui vient d’acquérir ce terrain pour 8,54 millions de francs.

Le terrain comprend un bâtiment commercial et une habitation. Il permettra la réalisation d’entreposages et de tronçons de manœuvre souterrains pour les rames des métros lausannois M2 et M3. «Avec cet achat, nous misons sur l’avenir en nous réservant la possibilité de prolonger le métro jusqu’au Chalet-à-Gobet. Cela nous permet également de disposer de surfaces pour des aménagements techniques en sous-sols, pour des manœuvres notamment», explique-t-on à la Direction générale des immeubles et du patrimoine. On parle ainsi de réaliser une avant-gare ou encore un tiroir de rebroussement.