Face à la vague Omicron – Vaud augmente encore les capacités de ses centres de tests L’explosion des contaminations et la forte demande en matière de dépistage ont poussé le Canton à renforcer ses dispositifs.

Le canton de Vaud a décidé d'augmenter les capacités de tests à Beaulieu à 5000 tests par jour contre 3000 actuellement, dès mercredi 12 janvier. Keystone/LAURENT GILLIERON

Face à l’accroissement exponentiel du nombre de contaminations et l’explosion de la demande en tests, le canton de Vaud augmente les capacités des centres de tests. L’objectif est de supprimer les délais d’attente pour les tests PCR et la réception des résultats. La priorité sera en outre accordée aux personnes symptomatiques.

Le canton a décidé d’augmenter les capacités de tests à Beaulieu à Lausanne à 5000 tests par jour (au lieu de 3000 actuellement), dès mercredi 12 janvier. Il offrira ainsi une capacité totale de tests pour l’ensemble du canton de 10'000 tests, indiquent mardi les autorités politiques et sanitaires vaudoises dans un communiqué.

Délai de réponse réduit

De plus, afin de garantir un délai de réponse réduit au minimum pour les résultats des tests PCR, Vaud renforce aussi les capacités d’analyse, avec l’appui du laboratoire du CHUV et de laboratoires privés.

Conséquences de l’adaptation du dispositif, les personnes asymptomatiques et celles qui prévoient un voyage devront s’adresser aux prestataires de test privés, avertit le canton.



Désormais et jusqu’à l’amélioration de la situation épidémiologique, les centres de test de Beaulieu et prochainement de Gland seront uniquement dédiés aux personnes symptomatiques. Les tests des enfants symptomatiques sans consultation pédiatrique sont maintenus.

ATS

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.